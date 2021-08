Er bestiehlt ältere Damen: Dieb klaut dieses Mal einer 87-Jährigen die Handtasche

Hennigsdorf

Einer 87-jährigen stahl ein junger Fahrradfahrer am Dienstag in der Feldstraße ihre Einkaufstasche. Die Dame war gerade dabei, nach ihrem Einkauf ihr Fahrrad auf dem Hinterhof des Mehrfamilienhauses in einer Fahrradgarage anzuschließen und hatte dafür ihre Einkaufstasche neben ihrem Rad abgestellt, als plötzlich ein Unbekannter mit einem Fahrrad vorbeifuhr, sich die Tasche schnappte und in Richtung Gartenstraße flüchtete. In der Tasche befanden sich neben Lebensmitteln auch die Geldbörse mit Bargeld.

Den Radfahrer beschrieb sie als jungen schlanken Mann, etwa 1,70 Meter groß, dunkel bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkler Hose auf einem älteren Fahrrad. Im Bereich Hennigsdorf kam es seit April dieses Jahres bereits zu zahlreichen ähnlichen Sachverhalten, bei den der Täter vorwiegend älteren Damen Taschen aus Fahrradkörben oder abgestellte Taschen aus Hauseingängen entwendete und mit seinem Fahrrad flüchten konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

