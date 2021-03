Er hat einen Luftfilter mit entwickelt, der die Gastronomie retten soll

Hennigsdorf

Gut 2,30 Meter ist er hoch, der brandneue Luftfilter der Filtrontec GmbH aus Bitterfeld-Wolfen. Sein Name: amficab FV20. Wenn man Marcel Begoihn glaubt, sei das Gerät ein echter Trumpf in der Coronapandemie. Es schütze vor Keimen, Viren, Bakterien, Allergenen oder Geruchsstoffen, zudem reduziert das Gerät Feinstaub in der Luft.

„Unser Filter ist technisch die eierlegende Wollmilchsau, aber auch noch schön“, erklärt Vertriebsleiter Marcel Begoihn. Vor allem die Gastronomie, sagt der 42-Jährige, könne in Zeiten der Coronapandemie von den schicken Filtern profitieren, wenn die Ansteckungsgefahr durch saubere Luft sinkt und die Aerosole gebannt werden – in Räumen bis zu 200 Quadratmetern. Die ersten Exemplare der Luftfilter hat die Filtrontec GmbH auch schon verkauft. „Wir haben schon Gastronomen und Einzelhändler in Städten wie Düsseldorf, München oder Hamburg als Kunden“, erklärt Marcel Begoihn, der vier Tage in der Woche in Bitterfeld-Wolfen arbeitet.

Bis 2017 war er Geschäftsführer der Hedwig-Bollhagen-Werkstätten

Der Hennigsdorfer hat das Maschinchen mit Partnern aus seinem Netzwerk mit entwickelt. Von der ersten Idee bis zum Verkaufsstart habe das vier Monate gedauert – inklusive Prüfungen durch Labore und ständige Designanpassungen. Eigentlich stellt Begoihns Arbeitgeber Filtrontec GmbH Filter für Straßentunnel in der ganzen Welt her, die Feinstaub aus der Luft filtern sollen. „Ich dachte mir in der Coronazeit, dass wir das doch einfach mal ein paar Nummern kleiner machen könnten“, erklärt Begoihn.

Erst seit Juni 2020 ist der Hennigsdorfer dort angestellt, zuvor war er Mediamarkt-Regionalmanager in Berlin-Brandenburg – und bis zum Jahr 2017 Geschäftsführer der Hedwig-Bollhagen-Werkstätten in Marwitz. Aus seiner HB-Zeit habe er sich auch den Sinn für Ästhetik bewahrt, der dann den patentierten Luftfilter maßgeblich geprägt hat. „Ich wollte ein Möbelstück entwerfen, das auch filtern kann. Es soll sich jedem Raum anpassen und nicht aussehen wie ein hässlicher Kühlschrank“, so Begoihn.

Mehrere Filter im Gerät sorgen für eine hohe Desinfektionsrate

Drei übereinander angeordnete und miteinander verbundene Boxen bilden den Innenschrank mit fünfstufiger Filtertechnik. Die Maschine verwendet unter anderem einen elektrostatischen Filter, während die Konkurrenz nur sogenannte Hepa-Filter (Schwebstofffilter) nutze. „Diese verschmutzen aber, wie die Dunstabzugshaube in der Küche, schneller. Das hat einen höheren Wartungsaufwand und mehr Kosten zur Folge“, erklärt Marcel Begoihn. Der Elektrofilter dagegen könne mit einem Staubsauger gereinigt werden. Zusätzlich sei auch ein Hepafilter eingebaut, der allerdings nicht so stark beansprucht werde. Zusätzlich setzt die Maschine auf Bestrahlung durch ultraviolettes Licht. Laut Unternehmen beträgt die hohe Desinfektionsrate durch diese Technik 99,999 Prozent. Ein Aktivkohlefilter im Gerät indes filtert etwa Zigarettenqualm aus der Luft.

Freilich: Billig ist der Luftfilter nicht. Ab 5 690 Euro brutto ist das Gerät zu bekommen, Ausstattung wie Displays, Sprachsteuerung oder „Ambient Light“ (also stimmungsvolles Licht) gibt es wahlweise dazu. Es könne als riesiges Tablet genutzt werden, Apps inklusive. Dies sei etwa interessant für den Einzelhandel, Messen oder auch Restaurants. Durch Werbung könne das Gerät zudem refinanziert werden oder als Informationsquelle für Kunden dienen, erklärt Marcel Begoihn weiter. Raumluftfilter würden zudem durch die Bundesregierung und die aufgelegten Förderungen bis zu 90 Prozent gefördert. Der Vertriebsleiter denkt dabei vor allem an die stark gebeutelte Gastro- und Kulturszene, die davon profitieren könnte. Das Basismodell und die nächsthöhere Variante des Luftfilters seien aktuell schon verfügbar, rund 50 Stück pro Woche würden produziert. Marcel Begoihn will nun auch dafür sorgen, dass die Luftfilter sich im Raum Berlin-Brandenburg verkaufen. Auch mit einigen Hennigsdorfer Geschäftsinhabern ist er schon im Gespräch. Welche, das verrät er noch nicht.

Von Marco Paetzel