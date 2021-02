Er hilft, wo er kann: Mario Helmecke vom Behindertensportverein bekommt Gemeinwesenpreis

Hennigsdorf

Es war eine heftige Arthrose, die ihn mit voller Wucht traf. Nach dem Kuraufenthalt in Göhren auf Rügen musste Mario Helmecke zur Reha – so kam der Hennigsdorfer zum Behindertensportverein Oberhavel. Gut zehn Jahre ist das jetzt her. Heute prägen Mario Helmecke und seine Frau Kerstin, die seit Jahren Vorsitzende ist, den Weg des Vereins. Dafür wurde der 57-Jährige nun mit dem Gemeinwesenpreis der Stadt Hennigsdorf ausgezeichnet. Mario Helmecke ist eine bescheidene Natur, das Team steht für ihn stets im Mittelpunkt. „Aber ich freue mich natürlich über den Preis, das ist ja auch eine schöne Auszeichnung“, erklärt der 57-Jährige.

Er half zunächst seiner Frau Kerstin vor allem, sich im Verein einzuarbeiten. „ Ich wusste noch nicht mal, wo ein Computer angeht. Heute mache ich Powerpoints und Excel-Dateien“, sagt Kerstin Helmecke. Wenn Hilfe gebraucht werde im Verein, dann sei ihr Mann da. Er schreibt zum Beispiel die Geburtstagskarten für alle Vereinsmitglieder, kümmert sich um die Abrechnungen für die Rehapatienten und setzt sich mit den Krankenkassen auseinander. Es ist nicht das erste Mal, dass Mario Helmecke sich für etwas engagiert. Einst war er mit Ingrid Schwab Gründer des Fördervereins der Albert-Schweitzer-Oberschule. Und als die Selbsthilfegruppe Parkinson in der Stahlstadt führungslos dastand, sprang Mario Helmecke ein und übernahm den Posten für zwei Jahre.

Sie haben noch viel mit dem Verein vor

Er engagiert sich für andere, weil er weiß, wie es ist, wenn man Hilfe braucht. „Das kann ja jeden treffen. Wir wollen die Leute psychisch wieder aufbauen, und wenn wir dann ein Lächeln bekommen, ist das das Schönste, was es gibt“, sagt der Familienvater, der in der vergangenen Legislaturperiode auch für die SPD in der Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung saß.

Seine Frau und er haben noch eine Menge mit dem Behindertensportverein vor. Das fängt schon beim Namen an – das Wort „behindert“ empfinden beide als stigmatisierend. Daher hat der Verein nun den Beinamen „unbehindert grenzenlos“ bekommen. Auch die Mitgliederzahl hat sich prächtig entwickelt, seit die beiden das Ruder übernommen haben – heute gibt es 86 Mitglieder, und damit etwa doppelt so viel wie noch 2010. Unter anderem führten sie eine Kegelgruppe ein und etablierten den „Denk an dich“-Tag, der aus dem Rollstuhltanztag hervorgegangen ist, im Hennigsdorfer Stadtklubhaus. Mit der Veranstaltung will sich der Behindertensportverein zeigen, Mitglieder gewinnen. Der Bedarf sei da. „Es gibt noch so viele Menschen mit Behinderung ringsrum, auch ältere, die nur zuhause sitzen“, sagt Mario Helmecke, der in Berlin als Verkäufer arbeitet.

Gesucht wird ein neuer Büroraum

Natürlich hoffen die Vereinsmitglieder zunächst, dass die Corona-Pandemie schnell unter Kontrolle kommt, damit sich die Gruppen wieder zu ihren Trainingseinheiten treffen können. „Es ist aber nicht so, dass die Mitglieder deshalb jetzt keinen Beitrag zahlen würden“, so Mario Helmecke. Dennoch würden Einnahmen fehlen, weshalb der Verein demnächst vielleicht auch Abstriche machen müsse „Es wäre daher super, wenn wir noch finanzielle Unterstützer bekommen könnten“, erklärt Mario Helmecke, der sich auch bei den langjährigen Unterstützern, Sparkasse und der Berliner Volksbank, bedankt.

Für die Zukunft schwebt den Helmeckes vor allem ein Sommersportfest für alle vor. „Dort könnten wir uns als Verein vorstellen.“ Für den Mai ist außerdem, wenn die Corona-Lage es denn zulässt, eine Veranstaltung in der Hennigsdorfer City geplant, wo sich der Verein gemeinsam mit dem Behindertenbeirat Oranienburg vorstellt.

Zudem sind die Helmeckes derzeit auf der Suche nach einem Büroraum mit etwa 25 Quadratmetern Fläche, auch behindertengerecht sollte er sein – und nach Möglichkeit natürlich nichts kosten. Bislang erledigt das Ehepaar alle administrativen Arbeiten noch von zuhause aus. „Aber gerade in der Coronazeit wird der Papierkrieg immer mehr“, so Mario Helmecke. Zudem ist sein Verein auf der Suche nach einem bis zwei Übungsleitern, sie müssten einen B-Schein für den Rehasport haben.

Von Marco Paetzel