Erschossener Hennigsdorfer: Das ist der Stand der Ermittlungen in dem Fall

Am vergangenen Donnerstag gegen 19 Uhr passierte es: Ein Hennigsdorfer wurde offenbar angeschossen und mit schweren Verletzungen in seinem BMW gefunden, der in der Kühnemannstraße 30 in Berlin-Gesundbrunnen geparkt war. Rettungskräfte brachten den 47-jährigen Familienvater zwar noch in ein Krankenhaus, dort verstarb er jedoch. Am Sonnabend wendeten sich Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin mit Fotos – ein Portrait des Getöteten und ein Bild seines BMW – an die Öffentlichkeit und baten in dem Fall um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. „Bislang gab es sechs Hinweise aus der Bevölkerung, allerdings waren diese nicht so aussagekräftig, dass dabei etwas Nennenswertes herausgekommen wäre“, erklärt Fiona Konrad, Sprecherin der Berliner Polizei, am Montag auf MAZ-Anfrage.

Auch die Bürger aus Oberhavel sind gefragt

Die Polizei sei nach wie vor auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und dankbar für jede Information. Explizit wendet sich die Polizei dabei auch an Menschen aus Oberhavel, speziell aus Hennigsdorf, wo der Mann mit seiner Familie gelebt hatte. Er soll fünf Kinder gehabt haben.

Betroffenheit über den Tod des Mannes, der in einem Döner-Imbiss in der Stadt gearbeitet haben soll, herrschte auch in der Facebook-Gruppe „Hennigsdorf verbindet“. „Kann mich an einige Bergfeste erinnern. Wenn wir Hunger bekamen, sind wir schnell zu ihm rüber“, schreibt etwa Michael Friedrich in dem Forum.

Von Marco Paetzel