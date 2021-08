Erst trödeln gehen, dann impfen lassen: Brandenburgische Straße wird zur Trödelmeile

Hennigsdorf

Der wohl längste Trödelmarkt des Landkreises Oberhavel findet in Hennigsdorf statt. Am Sonnabend, 4. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr wird in der Brandenburgischen Straße auf rund 1,5 Kilometern getrödelt. „Wir verkaufen alles, was der Keller hergibt“, erklärt Organisator Lothar Hüller, der selbst in der Straße wohnt. Im vergangenen Jahr gab es die erfolgreiche Erstauflage: Rund 80 Prozent der rund 119 Anwohner in der Straße haben mitgemacht. Dieses Mal dürften es sogar mehr werden, denn weit über 1000 Flyer und Plakate hat Lothar Hüller drucken lassen – und auch in sozialen Netzwerken geworben. „Das Interesse ist riesig groß, und der Bekanntheitsgrad wird immer größer.“ Auch Anwohner in Nebenstraßen sind beim Trödeln mit dabei.

Es gibt einen Bratwurststand und einen Foodtruck, für die Kinder auch eine Hüpfburg, die Sponsoren aus der Stadt bezahlt haben. Zudem wird der Kettensägenkünstler Christian Knappe vor Ort sein. Auch eine Impfaktion des Teams der Hennigsdorfer Ärztin Katrin Schäfer hat Lothar Hüller in der Zeit von 10 bis 16 Uhr vor Ort organisiert. Dies wird in einem Zelt auf dem Grundstück des Pflegedienstes Hennigsdorf, Brandenburgische Straße 15, geschehen. Es wird der Wirkstoff von Biontech zum Einsatz kommen, ein Termin vorab ist nicht nötig. Es werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen verabreicht.

Zudem findet am selben Tag das Sportfest des Behindertensportvereins in Hennigsdorf statt, wo für eine neue Sporthalle im überfluteten Bad Neuenahr gesammelt wird. „Dafür sammeln wir beim Trödelmarkt auch“, sagt Organisator Lothar Hüller. Alle Nicht-Anwohner, die mittrödeln wollen, müssen sich bei Lothar Hüller unter 0172 3158088 melden. Eine Spende von fünf Euro pro Tisch für die Flutopfer wird erbeten.

Von Marco Paetzel