Nieder Neuendorf

Ein akustischer Brandmelder hat am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Ahornring in Nieder Neuendorf einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mieter hörte einen Brandmelder, der in einer Wohnung akustische Signale gab. Außerdem bemerkte er einen merkwürdigen Geruch im Hausflur. Da auf Klopfen und Klingeln niemand die Tür der entsprechenden Wohnung öffnete, informierte der Mieter unverzüglich Feuerwehr und Polizei.

Rauchmelder von angebranntem Essen ausgelöst

Feuerwehrleute öffneten die Tür, es befand sich jedoch niemand in der Wohnung. Auf dem Herd stand jedoch ein Essen, welches angebrannt war und den Brandmelder ausgelöst hatte. Während des Einsatzes erschien die Mieterin der betreffenden Wohnung. Ein Schaden ist glücklicherweise nicht entstanden und die Wohnung weiterhin bewohnbar.

Von MAZonline