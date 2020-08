Das Ziel-Center in Hennigsdorf wurde 1996 eröffnet und brachte ein wenige Großstadt-Flair in die Kleinstadt. Es folgten bewegte Zeiten inklusive Kernsanierung. Nur ganz wenige Geschäfte haben von Anfang an durchgehalten. Dazu gehört auch der Schuh- und Schlüsseldienst von Norbert Gorsky.