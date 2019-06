Hennigsdorf

Am Freitag machte sich ein Tross des Frauenfußballteams des FC 98 Hennigsdorf auf den Weg nach Frankreich. Der frischgebackene Kreispokalsieger reist als Botschafter der Stadt Hennigsdorf nach Choisy-le-Roi.

Am vergangenen Sonnabend sicherte sich der FC 98 Hennigsdorf erstmals den Frauenfußball-Kreispokal. Quelle: Robert Roeske

„Wir sind von den Vertretern der Stadt Choisy-le-Roi offiziell eingeladen worden. Im Rahmen der laufenden Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die in Frankreich stattfindet, findet in Choisy-le-Roi am Sonntag ein Turnier mit allen Partnerstädten statt“, erklärt Trainer Stefan Prusko die Reise. Bis Montag werden die Hennigsdorferinnen samt Trainerstab in Frankreich weilen, mit einigen Aktivitäten. So ist ein gemeinsames Picknick vor dem Pariser Eiffelturm geplant, zudem werden die Spielerinnen aus Oberhavel am Sonntag das WM-Spiel USA gegen Chile im Pariser Prinzenpark-Stadion besuchen. „Wir sehen uns als Werbeträger der Stadt Hennigsdorf und des Frauenfußballes“, so Prusko.

Von Knut Hagedorn