„Nicht einsteigen“ steht auf dem blau-weißen Zug aus Mecklenburg Vorpommern. Die Männer im Blaumann steigen trotzdem ein – logisch! Denn sie gehören zum Team der „Fahrzeugwerke Miraustraße“ (FWM) in Hennigsdorf. Hier werden Schienenfahrzeuge aller Art neu gebaut, aufgemöbelt, instandgesetzt und repariert – von der Straßenbahn bis zum ICE. Pro Jahr durchlaufen rund 120 Züge den Standort.

Aber diesmal drehen hier „Anzugträger“ ihre Runde. Landtagsabgeordneter Andreas Noack sowie Landratskandidat und Hohen Neuendorfs Vize-Bürgermeister Alexander Tönnies (beide SPD) haben dem Schienenfahrzeug-Spezialisten einen Besuch abgestattet. Die Politiker wollen sich ein Bild von der aktuellen Produktion machen.

Das Unternehmen ist auch auf Unfallfahrzeuge spezialisiert

Das Unternehmen ist aber auch spezialisiert auf die Sanierung von Unfallfahrzeugen und historischen Zügen. Aktuell wird gerade ein - beim letzten Sturm beschädigter – rot-weißer Zug der Deutschen Bahn saniert. Er kam direkt über das Schienennetz bis in die Hennigsdorfer Fahrzeugwerke vorgerollt. 2500 Meter misst das Firmen eigene Schienennetz, das direkt an den Bahnhof Hennigsdorf angeschlossen ist.

Ein Riesen-Vorteil für den Standort. Können so die Fahrzeuge direkt in die Riesen-Werkzeughalle einrollen. „Wir haben hier wohl das größte Carport Deutschlands“, sagt Geschäftsführer Reiner Matthias und zeigt auf die 200 Meter lange, 26 Meter breite und zwölf Meter hohe offene Halle samt diversen Elektro- und Dieseltrieb- sowie Schmalspurwagen. Auch eine Sandstrahlerei sowie eine Lackieranlage ist auf dem Riesen-Areal vorhanden. Eine elektrische Oberleitung samt Prüfstrecke ermöglicht außerdem den Test von Triebwagen und Straßenbahnen.

„Wir haben Fahrzeuge für die Harzer Schmalspurbahn gebaut, für die Hamburger Hochbahn sowie neue Fahrzeuge für Gera und Braunschweig“, sagt Reiner Matthias. Auch baue man in Hennigsdorf Spezialfahrzeuge wie sogenannte Schienenschleifzüge, die stumpfe oder abgenutzte Gleise wieder glatt machen. „Wir bauen, entwickeln und konstruieren aber auch Werkstattwagen, die sowohl am Tag als auch in der Nacht eingesetzt werden können und somit den Betrieb in Gang halten“, sagt Reiner Matthias.

Kooperationen mit Partnern in den Bereichen Engineering, Konstruktion, Metall-, Kunststoff-, Holzverarbeitung oder Oberflächenbehandlung mache die FWM zum wichtigen Bestandteil eines hochkarätigen Netzwerks von Spezialfirmen der Schienen-Fahrzeugbranche. Auch Graffiti-Schmierereien würden in Hennigsdorf entfernt. Die „Fahrzeugwerke Miraustraße“ habe alle Berufsgruppen an Bord – vom Tischler, Elektroniker, Aluschweißer und Werkzeugmacher bis zum Ingenieur in der eigenen Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung.

Coronabedingt habe aber auch bei den FWM die Kurzarbeit zugeschlagen. „Derzeit arbeiten nur 27 feste Mitarbeiter hier am Standort, statt wie sonst bis zu 150“, sagt Reiner Matthias. Corona hatte weniger Züge fahren lassen und somit fielen auch weniger Reparaturen an. Inzwischen würde sich aber die Auftragslage wieder normalisieren.

Der Geschäftsführer: „Unsere Auftraggeber kommen fast ausschließlich nur aus den alten Bundesländern – von München bis Hamburg – von Köln bis Kassel. Aber Auftraggeber aus den neuen Bundesländern wie aus Brandenburg machen sich rar – leider.“ Er würde sich wünschen, dass der Standort Hennigsdorf künftig auch für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und für die angehörigen Verkehrsunternehmen wie die Berliner S-Bahn oder die ODEG interessant würde.

Landtagsabgeordneter Andreas Noack: „Mir ist völlig unverständlich, dass bestimmte Dienstleitungen in anderen Bundesländern in Anspruch genommen werden, obwohl es in Brandenburg Kapazitäten gibt...“.

Auch Landratskandidat Alexander Tönnies würde sich für den Standort Hennigsdorf starkmachen – vorausgesetzt, Tönnies würde am 28. November 2021 zum Landrat gewählt. „Allein Oberhavel hat über 8000 ansässige Unternehmen, von denen über 90 Prozent weniger als 20 Beschäftigte haben. Auch diese Unternehmen sind das Rückrad einer Gesellschaft, die es zu unterstützen gilt“, sagt Tönnies. Vielen jungen Leuten sei vielleicht gar nicht bewusst, dass es auch in Oberhavel attraktive Jobs gebe. Große Städte wie Berlin würden oft favorisiert.

Ein Umstand, den FWM-Geschäftsführer Reiner Matthias bestätigen kann. „Wir würden gerne junge Leute in speziellen Berufen wie zum Konstruktionsmechaniker oder Schweißer ausbilden. Aber junge Leute zeigen unserer Erfahrung nach kaum Interesse – leider. Und das, obwohl wir über Tarif bezahlen.“

Andreas Noack ergänzend: „Wir wissen ja, dass die Verkehrswende nur dann gelingen wird, wenn wir das Gleisnetz ausbauen und darüber hinaus auch über umweltfreundliche, moderne Fahrzeugtechnik verfügen. Aber wir brauchen auch Fachkräfte, die diese modernen Fahrzeuge dann bedienen können.“ Also müsse sich die Politik und Gesellschaft Gedanken machen, wie qualifiziertes Fach- und Servicepersonal gewonnen werden könne. Hennigsdorf sei aufgrund seiner günstigen Lage mit Anbindung ans Schienennetz sowie Anbindung an die Autobahn, quasi als Zentrum für den Schienenfahrzeugbau prädestiniert.

Eine enge Zusammenarbeit pflege das Hennigsdorfer Unternehmen mit Hochschulen in Chemnitz, Wismar, Dresden und Berlin. Als eine der großen Innovationen im Güterverkehr präsentierten die FWM übrigens 2012 auf der internationalen Bahnmesse Innotrans in Berlin die „Aufsteckbare Steuerkabine“ für Güterzüge. Sie mache aufwendige Rangiermanöver oder gar eine zweite Lok überflüssig. Die ersten Aufträge seien bereits von Schweizer Handelsketten gekommen.

Übrigens: Wer sich über die „Miraustraße“ im Firmennamen wundert: Das Unternehmen war von 2002 bis 2010 in Berlin Reinickendorf in der Miraustraße ansässig, zog dann aufgrund von Platzmangel nach Hennigsdorf in die August-Conrad-Straße 24 – 36. Rund 5,5 Millionen Euro war auf dem Riesen-Areal hier investiert worden, auf dem vorher die Stahl-Industrie ansässig war.Infos: www.fwm-bahn.de

