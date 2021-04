Fahndungserfolg: Polizei stellt Einbrecher in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Ein am Freitag, 9. April, gegen 11 Uhr zunächst unbekannter Täter hatte sich in der Nacht zuvor Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Wildbahn in Hennigsdorf verschafft und zwei Kellerverschläge gewaltsam geöffnet. Aus diesen wurden Lebens- und Waschmittel entwendet. Polizeibeamte konnten auch vermeintliches Tatwerkzeug feststellen.

Fahndungserfolg der Polizei

Etwa fünf Stunden später meldete eine Anwohnerin der Polizei, dass auf dem Innenhof des betroffenen Mehrfamilienhauses eine Person sei, welche sich das Diebesgut aus den Kellerverschlägen, das am Vormittag deklariert wurde, in den Rucksack stecke. Polizeibeamte konnten daraufhin den 29-jährigen, mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen, Beschuldigte vorläufig festnehmen. Die folgenden Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Fall führten erfolgreich zur Anordnung der Untersuchungshaft durch den Haftrichter.

Von MAZonline