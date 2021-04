Fahrerin rast mit BMW in Wohngebiet: So entscheidet die Staatsanwaltschaft über den Fall

Nieder Neuendorf

Es war einer der spektakulärsten Unfälle, die Hennigsdorf in den vergangenen Jahren erschütterten. In der Nacht zum Freitag, 18. September des vergangenen Jahres, war gegen 3.27 Uhr liefen laut Zeugenaussagen ein weißer BMW mit Hamburger Kennzeichen aus Richtung Spandau nach Nieder Neuendorf gerast. Aus unbekannten Gründen hatte die Fahrerin des Wagens die Kontrolle verloren, hatte einen Lärmschutzzaun durchbrochen und kam in einem Vorgarten des kleinen Wohngebiets am Rande der Stadtgrenze zum Stehen. Vor Ort fand sich ein wahres Trümmerfeld. Die Mieter waren geschockt, so etwas hatten sie noch nicht erlebt. „Es hat so laut geknallt, dass wir wach geworden sind“, hatte eine Anwohnerin damals erklärt.

Monatelang gab es zu dem Fall nichts Neues, die Polizei verwies immer wieder auf laufende Ermittlungen in der Sache. Nun ist klar: Die Fahrerin des BMW, die nach dem Unfall lauf Zeugenaussagen geflüchtet war, wird offenbar ungeschoren davonkommen. „Das Verfahren ist Ende März durch den Dezernenten eingestellt worden, weil ein Täter nicht ermittelt werden konnte“, erklärt der zuständige Oberstaatsanwalt Stefan Heidenreich von der Staatswaltschaft Neuruppin auf MAZ-Anfrage. Der Tatvorwurf gegen die Dame hatte auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gelautet. „Wir wissen, wer den Leihwagen gemietet hat. Aber wir können nicht herausfinden, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt auch geführt hat.“ Dieser Nachweis sei nicht sicher zu klären, zudem sei auch der Name der Frau nicht ermittelt worden.

Der Fall ist reichlich skurril

Doch hakt man nach, erscheint der Fall zunehmend skurril. Denn der eigentliche Mieter des Leih-BMW war nach dem Unfall im Auto geblieben und dort auch von Polizei und Rettungsbeamten gefunden worden. „Der Mieter des Fahrzeugs hat in seiner Aussage erklärt, die Frau am Steuer sei ihm unbekannt gewesen“, erklärt der zuständige Oberstaatsanwalt auf MAZ-Nachfrage. Heißt im Klartext: Der Mann hatte sich einen teuren BMW gemietet und dann, glaubt man jedenfalls seiner Zeugenaussage, eine ihm völlig unbekannte Frau ans Steuer des Wagens gelassen. „Für ihn ist sie nur die Unbekannte“, bestätigt Oberstaatsanwalt Stefan Heidenreich.

Die Aussage des Mannes in Kurzform lautet so: Der Mieter habe zum Unfallzeitpunkt auf dem Rücksitz des BMW gesessen, neben der Unbekannten habe ein Bekannter gesessen, den er zuvor getroffen hatte. Dann hätten sie die Unbekannte abgeholt, die zu einem späteren Zeitpunkt das Auto gefahren hatte.

Die Polizei glaubt den Zeugen

Genau wie die Frau sei aber der Beifahrer nach dem Unfall aus dem Wagen gestiegen und weggelaufen. Die Handynummer des Bekannten hatte der Auto-Mieter auch der Polizei gegeben. Man habe unter dieser Nummer allerdings keinen Kontakt herstellen können, so der Oberstaatsanwalt. Und so hätten neben dem Mieter des Wagens nur noch eine Frau ausgesagt, die den Unfall vor Ort beobachtet hatte. Immerhin: „Die Polizei geht von der Glaubwürdigkeit der Aussagen aus“, so Heidenreich weiter.

Die Schadensregulierung werde in der Sache aber dennoch funktionieren, vermutet der Oberstaatsanwalt. Gegen den Mieter des Wagens könnten ja wegen des hohen Schadens durch den Unfall dennoch Regressforderungen gestellt werden – etwa weil er jemanden fahren ließ, den er gar nicht kannte. Dies sei aber nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft.

Von Marco Paetzel