Löwenberger Land/ Hennigsdorf

Betrüger haben am Freitag mehrere ältere Menschen in Hennigsdorf und im Löwenberger Land angerufen. Sie gaben sich als Polizisten aus und teilten den jeweils Angerufenen mit, dass ein naher Verwandter einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht hätte und sie jetzt eine Kaution zur Freilassung bezahlen müssten. Die Forderungen variierten zwischen 45.000 und 58.000 Euro. Es kam in keinem Fall zur Geldübergabe. Alle Angerufenen informierten die Polizei.

