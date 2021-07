Familienkino statt Festmeile: Das plant die Stadtverwaltung am letzten August-Wochenende

Hennigsdorf/Velten

Eigentlich könnte alles so schön sein. Die Inzidenzzahlen sind denkbar niedrig, nur wenige Menschen im Landkreis stecken sich in diesen Tagen noch mit dem Coronavirus an. Dennoch hat die Stadtverwaltung Hennigsdorf entschieden, dass die Festmeile, die immer am letzten Augustwochenende stattfindet, auch in diesem Jahr pandemiebedingt ausfallen muss. Es seien ja ohnehin nur 1000 Leute erlaubt.

„Und wenn dann Livemusik läuft, sind die Leute nicht zu halten. Da kann man auch keine Abstände einhalten“, erklärt Hennigsdorfs Organisatorin Andrea Stadtaus die Entscheidung der Verwaltung, bei der auch die Delta-Variante des Virus natürlich eine Rolle spielt. Doch ganz leer gehen die Hennigsdorfer nicht aus. Es werde aber Ersatzveranstaltungen geben: Geplant ist ein Kinopicknick-Open Air am Sonnabend, 28. August, im Garten des Stadtklubhauses. Es wird drei Filmvorstellungen geben. Gegen 15 Uhr ein Familienvorstellung, um 18 Uhr dann etwas für gemischtes Publikum – und um 21 Uhr dann etwas für Erwachsene. „Welche Filme es sein werden, können wir aber jetzt noch nicht sagen. Es werden aber auch nicht die allerneusten sein, das kann ich schon sagen“, erklärt Andrea Stadtaus.

Planungen laufen auf Hochtouren

Die Planungen für das Erntedankfest und den Weihnachtsmarkt auf dem Postplatz laufen indes auf Hochtouren. „Wir gehen davon aus, dass das stattfinden kann“, erklärt die Organisatorin. Stargast ist Christin Stark, die Partnerin von Deutsch-Rocker Matthias Reim. „Eigentlich war Bernhard Brink geplant, aber der konnte die Verschiebung vom vergangenen Jahr nicht mitmachen“, sagt Andrea Stadtaus mit Blick auf den ausgefallenen Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember. Welche Einschränkungen es dann geben wird, von der Maske bis zum Test, das müsse man sehen. „Wir wissen ja alle noch nicht, was noch kommt“, so Andrea Stadtaus.

Mäßig zufrieden ist sie bislang mit den Veranstaltungen im Garten des Stadtklubhauses. „Wir hatten mit einem regelrechten Ansturm auf die Tickets gerechnet, aber die Leute sind noch sehr zurückhaltend.“ Was die Veranstaltungen für die kommenden Wochen angeht, so hat die Verwaltung einen Veranstaltungsflyer für die Sommersaison vorbereitet. Nach der langen Corona-Kulturpause gibt es Veranstaltungen unterschiedlicher Art: Ob ein Schlager-Open-Air mit Uta Carina, eine Ausstellung des Mützensammlers und Weltrekordhalters Andreas Skala im Hennigsdorfer Bürgerhaus oder ein Lesetheater für Kinder mit Rolf Barth.

Veltener Stadtverordnete sprechen über das Stadtfest

Natürlich stehen auch die Klassiker auf dem Programm. „Folk im Hof“ am Sonnabend in der Alten Feuerwache, das mittlerweile ausverkauft ist, ist längst zu einer Konstanten geworden. Aber auch Freunde von Kabarett und Comedy kommen auf ihre Kosten, ebenso die Klassikliebhaber. Der neue Veranstaltungskalender wird an alle Haushalte in Hennigsdorf verteilt, er ist aber auch in der Stadtinformation und in der Bibliothek zu haben.

Die Veltener indes mussten in diesem Jahr bislang noch auf Großveranstaltungen verzichten. Davon betroffen waren das Pfingstkonzert, das Hafenfest, die erste Beachparty am Bernsteinsee und das Kinderfest. Ohnehin sollen die Veltener künftig nicht mehr am Hafen feiern, der ausgelastet genug sei. In der vergangenen Stadtverordnetenversammlung im Juni war das Thema auf der Tagesordnung. Laut der Verwaltung könne die städtische REG die Organisation eines Stadtfestes in der Innenstadt übernehmen, die Stadt würde pro Jahr 15 000 Euro beisteuern. Dieser Antrag wurde in den Ausschuss für Soziales und Bürgerservice und den Hauptausschuss verwiesen.

Von Marco Paetzel