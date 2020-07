Faustschlag und Tierabwehrspray: Polizeieinsatz im Hennigsdorfer Bahnhofstunnel

Hennigsdorf

Am Montagnachmittag (13. Juli) mussten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Oberhavel gegen 16.45 Uhr zum Hennigsdorfer Bahnhof ausrücken. Dort war es nach ersten Erkenntnissen zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. „Ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger saßen im Bahnhofstunnel auf dem Boden und hörten laut Musik“, erläuterte Julian Kindt, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. Davon fühlte sich ein 33-jähriger Mann offenbar gestört, so dass er die beiden Männer auf dem Boden ansprach. „Er bat sie darum, die Musik leiser zu machen“, so Kindt weiter.

Tierabwehrspray kommt zum Einsatz

Statt der Aufforderung nachzukommen standen die Männer auf, gingen auf den Ansprechenden zu und bedrängte ihn. „Dann schlug der 20-Jährige dem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht“, hieß es weiter aus der Pressestelle der Polizeidirektion. „Daraufhin zog der 33-Jährige ein Tierabwehrspray aus der Hosentasche und besprühte die Beiden.“ Danach entfernte er sich von den beiden Jüngeren. Die Polizei nahm Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung auf.

