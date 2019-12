Hennigsdorf

Großeinsatz für die Feuerwehr am Silvesterabend in Hennigsdorf: Kurz nach 17.30 Uhr wurden die Hennigsdorfer Kameraden alarmiert – im Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum in der Berliner Straße in Hennigsdorf ist ein Feuer ausgebrochen. Wie sich wenig später herausstellte, steht das OSZ offenbar in voller Ausdehnung in Flammen.

Löscharbeiten am OSZ in Hennigsdorf. Quelle: Sebastian Morgner

Die Lage vor Ort stellte sich schnell als so ernst heraus, dass die Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde um 17.51 Uhr eine offizielle Gefahrenmeldung über den Großbrand herausgab. „Bitte bleiben Sie der Einsatzstelle fern und behindern Sie nicht die Arbeit der Feuerwehr“, appellierte die Leitstelle an Anwohner und Bürger. Zudem forderte sie die Anwohner dazu auf, „Fenster und Türen sofort zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten“, und bat darum, Nachbarn zu informieren und bei Bedarf Hilfe zu leisten.

Der Bereich rund um das OSZ wurde weiträumig abgesperrt. Quelle: Sebastian Morgner

Zahlreiche Feuerwehren befinden sich vor Ort im Löscheinsatz. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist bislang noch unklar, wird aber Gegenstand der Ermittlungen sein. Auch, ob Personen durch das Feuer verletzt wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Vorerst konzentrieren sich alle verfügbaren Kräfte auf den Löscheinsatz an dem Gebäude. Im Eduard-Maurer-OSZ erhalten jährlich rund 2000 Schülerinnen und Schüler eine berufliche Erstausbildung, legen ihr Abitur ab oder erlangen in der Fachoberschule die Berechtigung zum Besuch der Fachhochschule. Weitere Informationen folgen, die MAZ ist vor Ort und berichtet über den Fortgang der Löscharbeiten.

Von Nadine Bieneck