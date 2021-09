Feuerwehr zum Anfassen: Ausstellung zu 112 Jahren Hennigsdorfer Feuerwehr im Bürgerhaus eröffnet

Hennigsdorf

In der Ecke hinten rechts hängen Feuerschutzanzüge aus vier Epochen der Hennigsdorfer Feuerwehrgeschichte. „Welche davon aus der DDR ist, können Sie sich wohl denken“, sagt Gerätewart Karsten Janz, der am Mittwoch durch die Ausstellung im Bürgerhaus führte. Und tatsächlich: die bräunliche Jacke mit dem markanten Koller kann man sofort von den neueren unterscheiden. „Sie bietet nicht so viel Feuerbeständigkeit, ist aber etwa im Hochsommer auch leichter zu tragen als die neueren Jacken“, sagt Janz.

Auch die Uniformen der 1990er- und 2000er-Jahre bishin zu den neuen Uniformen, die Hennigsdorfs Feuerwehrleute seit dem vergangenen Jahr tragen, sind ausgestellt. Die Helme zu den Anzügen sind auf einem Spind nebeneinander drapiert. Dazu gibt es ein paar Stiefel aus der heutigen Zeit, die die Besucher der Ausstellung auch berühren kennen. Eine Ausstellung zum Anfassen, das war auch der Plan der Hennigsdorfer Feuerwehr und des Stadtarchivs, die die Schau im Bürgerhaus im Jahr des 112. Bestehens der Hennigsdorfer Feuerwehr über rund drei Monate konzipiert haben.

Auch die Imagekampagne wird fortgesetzt

Am Mittwoch wurde die Ausstellung feierlich eröffnet, coronabedingt waren aber nur eine handvoll Vertreter der Wehr und der Stadtverwaltung sowie wenige Bürger gekommen. „Wenn eine Feuerwehr wie die Hennigsdorfer 112 Jahre alt wird, dann ist das ein Grund zum Feiern. Deshalb haben wir vor zwei Wochen die Imagekampagne fortgesetzt“, erklärte Bürgermeister Thomas Günther. Neben Werbeplakaten in der Stadt oder Imagefilm und Interviews von Feuerwehrleuten im Netz gibt es im Rahmen der Kampagne eben auch die neue Sonderausstellung zur Geschichte der Feuerwehr im Bürgerhaus. „Die Idee wurde wegen Corona spontan geboren. Wo könnte sie schöner umgesetzt werden als in der alten Feuerwache von Hennigsdorf?“

Uniformen aus vier Epochen sind zu sehen. Quelle: Marco Paetzel

Die Ausstellung erzähle in Schlaglichtern die Historie der Wehr. Angefangen von der Gründung im Februar 1909 über den Bau der Feuerwache und die Anschaffung des ersten Automobillöschzuges. „Sie zeigt auch den schwierigen Neubeginn nach dem zweiten Weltkrieg und unter welchen Bedingungen die Kameraden ihre Tätigkeiten durchführen mussten“, so Thomas Gühtner. Auch die folgenden Jahrzehnte werden in der Ausstellung beleuchtet. „Deutlich wird dabei, dass die Hennigsdorfer Feuerwehr und die Einsatzbereitschaft der Kameradinnen und Kameraden in der Geschichte eine Konstante bildet. Auch heute ist die Wehr noch eine verlässliche Konstante in unserer Stadt“, so der Bürgermeister.

Eine Wertschätzung für die Arbeit der Wehr

Die Ausstellung sehe er als eine Wertschätzung für die Feuerwehrleute, die jedes Jahr zwischen 300 und 400 Einsätze in der Stadt haben. „Da hängen dann auch noch Dinge wie Training und Ausbildung dahinter, um im Ernstfall einsatzbereit zu sein.“ Die Ausstellung solle nicht nur informieren, sondern auch Spaß machen.“ Besucher könnten etwa ein paar der so wichtigen Feuerwehrknoten ausprobiere oder einen Druckschlauch in die Hand nehmen und sich einmal vorstellen, dass dort einige Tausend Liter Wasser durchgehen, erklärte der Bürgermeister.

Neben der Ausstellung im Bürgerhaus gibt es vor Ort auch praktische Vorführungen von Hennigsdorfer Feuerwehrleuten im Hof der Wache, und zwar am 11. September und 9. Oktober zwischen 11 und 14 Uhr. Beim ersten Termin wird die Jugendfeuerwehr wird vor Ort sein und ihren Dienst vorführen, der zweite Termin wird dann den erwachsenen Feuerwehrleuten vorbehalten sein, die eine Übung vorbereitet haben.

Viele neue Kräfte dazugewonnen

Auch Gerätewart Karsten Janz sagte zur Eröffnung ein paar Worte. „112 Jahre sind das historische Datum bei der Wehr. Wir hätten gerne einen größeren Tag der offenen Tür gehabt.“ Alle in der Wehr, von den Aktiven bis zur Alters-und Ehrenabteilung, hätten an der Ausstellung mitgearbeitet. „Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wie vielfältig Feuerwehr ist und war“, so Janz.

Er sei froh, dass man ein derart hohes Level wie beim ersten Teil der Imagekampagne 2015 habe halten können. Die Zahlen sprechen für sich: Gab es im Jahr 2014 genau 57 Mitglieder in der Einsatzabteilung, sind es heute 89 Kräfte – eine Entwicklung, die wesentlich mit der Kampagne zusammenhängt. Dennoch würden die Kameraden sich freuen, wenn sie weitere Kräfte gewinnen könnten.

Die Ausstellung im Bürgerhaus wird bis Sonntag, 17.Oktober, zu sehen sein.

Von Marco Paetzel