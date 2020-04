Flammsyscomp-Geschäftsführer Thorsten Ladwig: „Die Mitarbeiter sind nicht zu ersetzen“

Hennigsdorf

Seit 15 Jahren ist die Flammsyscomp in Hennigsdorf ansässig. Das Unternehmen fertigt Teile für Automobil- und Haushaltsgeräte-Zulieferer und sieht, Corona hin, Corona her, optimistisch in die Zukunft. Wieder, wie Geschäftsführer Thorsten Ladwig erzählt. Denn vor zwei Jahren war die Situation noch eine andere. Damals hatte Gründer Frieder Flamm sein Unternehmen, zu dem noch Standorte in Rostock, Nauen, Berlin und Schwerin gehörten, verkauft. 80 Jahre war er alt und hatte sich seinen Ruhestand somit redlich verdient.

Seit 15 Jahren existiert das Unternehmen „Flammsyscomp“ in Hennigsdorf. Quelle: Björn Bethe

Ladwig und seine Mitarbeiter merkten schnell, dass die neuen Eigentümer nur sehr wenig Interesse an dem Großteil der Gruppe hatten. Für sie war die Luftfahrzeugsparte, die in Schwerin ansässig war und mit Airbus Geschäfte machte, das Filetstück. Investitionen in Hennigsdorf und Nauen wurden gestoppt, die bis auf den fertigen Bauantrag durchgeplanten Kapazitätserweiterungen auf Eis gelegt. „Ein halbes Jahr nach dem Verkauf war sehr deutlich geworden, worum es geht“, erzählt Ladwig. Die Standorte in Oberhavel und dem Havelland sollten geschlossen und die Produktion in Richtung Slowakei verlagert werden. „Da regte sich dann doch innerer Widerstand“, sieht er zurück.

Thorsten Ladwig: „Das Mitarbeiter-Potenzial ist nicht zu ersetzen“

Zum einen, weil „wir hier dank Robotik schon länger Made in Germany zu chinesischen Preisen können“. Zum anderen, weil „wir hier einfach nicht weg wollten. Das Mitarbeiter-Potenzial ist nicht zu ersetzen und schon gar nicht europäisch oder gar global beliebig zu verschieben“, betont er. Also wurde nach Alternativen gesucht. Gemeinsam mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Dirk Ermster machte sich Ladwig auf die Suche nach Partnern – und wurde fündig. Heute ist er nicht nur Chef, sondern wie Ermster auch Eigentümer. „Wir haben Mitstreiter gefunden, die uns eine mittel- und langfristige Entwicklung ermöglichen“, ist er sich sicher.

Die Standorte Rostock und Schwerin gehören nicht mehr dazu, stattdessen kam mit Aachen ein Produktionsstandort der Vorbesitzer dazu. Ein seit Jahren hochdefizitärer Standort – er wird beginnend mit diesen Tagen abgewickelt. Die Maschinen und eine Hand voll Mitarbeiter treten den Weg nach Brandenburg an und sollen bis Ende 2020 in Hennigsdorf ein neues Zuhause bekommen. Denn auch die Erweiterungspläne, die seit zwei Jahren in der Schublade ruhten, wurden wieder ausgepackt. „Wir erwarten in den nächsten Tagen die Genehmigung für den Bauantrag“, so Ladwig optimistisch. 2.000 Quadratmeter misst die Halle, die nördlich der bestehenden Produktion in der Hennigsdorfer August-Ludwig-Straße entstehen soll. Rund 5,5 Millionen Euro werden hier in die Hand genommen, etwa 35 bis 40 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Technik aus Aachen soll als erstes in die dann nagelneue Halle einziehen.

Nauener Standort soll ausgebaut werden

Eine ähnliche Summe soll im kommenden Jahr für den Ausbau des Nauener Standortes in die Hand genommen werden. Viel Geld in Zeiten, die dank Pandemie vom Herunterfahren der Produktion bestimmt werden. Davon sind auch die Zulieferer aus Hennigsdorf betroffen. „Uns wurde in den vergangenen Tagen signalisiert, dass unsere Kunden die Produktion drosseln“, sagt Ladwig. In Hennigsdorf solle zunächst auf Vorrat weiterproduziert werden, aber auch die Kapazitäten der Flammsyscomp werden nicht mehr lange voll ausgenutzt werden können. Vermutlich gibt es auch hier Kurzarbeit, prognostiziert der Geschäftsführer. „Diese Situation ist natürlich in einer solchen Phase finanziell enger Planungen ein Schlag ins Kontor“, räumt er ein und begrüßt die Hilfe für Unternehmen in der Krise.

