Foodtrucks halten in Hennigsdorf: Auf dem Postplatz werden ausgefallene Spezialitäten verspeist

Hennigsdorf

Weil dieses Jahr die meisten Stadtfeste und alle Großveranstaltungen ausfallen, sind Alternativen gefragt, die keine monatelange Vorplanung brauchen. Nachdem der Esskultur Markt, auch Street Food Festival genannt, Mitte August bereits Station in Oranienburg machte, platzierten sich die Stände dieses Wochenende auf dem Hennigsdorfer Postplatz. Organisator Christian Jüttner entwickelte die Idee. Zwischen Imbissangeboten und Feinkostständen kamen die Besucher miteinander ins Gespräch, viele waren auch einfach dankbar, dass mal wieder ein bisschen was los ist. Auch aus den umliegenden Städten kamen etliche Neugierige, um vegane Spezialitäten oder knallbunte Zuckerwatte in Blumenform zu kosten. Auch einige wirklich exotische Speisen gab es auf dem Markt, zum Beispiel Heuschrecken. Jörn und Dorina Steinicke aus Velten ließen sich einen großen Burger mit schwarzem Brötchen und Süßkartoffelpommes schmecken.

Andreas Skala aus Hennigsdorf lässt es sich gleich schmecken. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Neu dabei war der Berliner Marco Fellgiebel mit seinem Team, das in einem amerikanischen Smoker in Dampflokoptik allerlei Fleischspezialitäten zubereitete: Spare Ribs, Pulled Pork oder Chicken Drums. Die Garzeit ist sehr lange, sie dauert bis zu 20 Stunden, damit das Fleisch auch schon zart und saftig wird. Gefärbte Burger gibt es auch dort. Die pinkfarbenen sind mit Roter Beete zubereitet. „Wir sind erst kürzlich mit dem Veranstalter in Kontakt gekommen. Die Idee, den Foodtrucks eine Möglichkeit zu bieten, auch in der Corona-Zeit zu überleben, finde ich toll“, sagt Marco Fellgiebel. „Normalerweise sind wir auf großen Events ab 400 Gästen. Die Hennigsdorfer nehmen das Angebot scheinbar sehr gut an. Denn an diesen Ständen gibt es mal etwas anderes, als die klassische Rostbratwurst“, erklärt der 43-Jährige. Mit der Smoker-Dampflok will er noch weitere Stationen der Tour mitnehmen. Vom 2. bis 4. Oktober ist der Markt noch einmal in Oranienburg und vom 30. Oktober bis 1. November in Kremmen. Hier finden Sie alle Tourtermine.

Weitere MAZ+ Artikel

Kathrin aus Lehnitz ist mutig und probiert die Heuschrecken. Quelle: Robert Roeske

Von Wiebke Wollek