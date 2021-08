Fraktionen fusionieren: „Die Unabhängigen – Bürger für Hennigsdorf“ gehen in der SVV an den Start

Hennigsdorf

Zwei Fraktionen in der Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung werden verschmelzen. Ende August werden die Tätigkeiten der Fraktionen „BürgerBündnis-Die Unabhängigen“ sowie der „Bürger für Hennigsdorf“ in der Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung beendet. Ab September bilden die Fraktionen dann eine einheitliche Fraktion sowie eine Wählergemeinschaft mit dem Namen „Die Unabhängigen-Bürger für Hennigsdorf“ (DU-BfH), wie Gunnar Berndt von der neuen Fraktion am Dienstag mitteilte.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte der Stadtverordnete Markus Kulling, der am 1. September vom „Bürgerbündnis/Freie Wähler“ zu den „Die Unabhängigen“ wechseln wird. Damit wäre Lukas von Lewinski einzig verbliebenes Mitglied des Bürgerbündnisses in der SVV gewesen. Der neuen Fraktion „DU-BfH“ indes gehören die vier Stadtverordneten: Markus Kulling, Marco Siegel, Oliver Schönrock und Gunnar Berndt an.

Auf der konstituierenden Sitzung der Fraktion „DU-BfH“ wurde Gunnar Berndt zum Fraktionsvorsitzenden und Oliver Schönrock zu seinem Stellvertreter gewählt. Die neue Fraktion wird erstmals bei der Stadtverordnetenversammlung am 7. September teilnehmen.

Das sind die Ziele der neuen Fraktion

„Wir wollen unabhängig von Parteilinien eine Politik für die Menschen in Hennigsdorf machen“, erklärt Gunnar Berndt. Bei Themen wie dem Ausbau der Fontanestraße, der Bau des Schwimmbades oder die Diskussion um rund 100 Eigenheime auf Arealen mit Gärten und Garagen wolle man sich künftig sehr intensiv einbringen, kündigt er an. „Da wir zu viert sind, sind wir jetzt in allen Ausschüssen vertreten und können umfassend teilhaben und sehen, dass wir das eine oder andere für die Menschen in der Stadt verbessern können“, so Berndt.

Gemeinsam mit Marco Siegel hatte er selbst erst im Sommer die Fraktion „Bürger für Hennigsdorf“ gegründet. Die beiden waren zuvor aus der AfD-Fraktion ausgeschieden und hatten sich geweigert, ihre Mandate zurückzugeben. Gunnar Berndt war auch aus der AfD, in der er seit 2015 und nach einem ersten Austritt seit 2018 wieder Mitglied war, ausgetreten. Die AfD-Fraktion ist durch das Manöver erheblich geschwächt, schrumpft von fünf auf drei Mitglieder zusammen.

Von Marco Paetzel