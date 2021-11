Frischer Wind für das Rathaus: Maik Ragheb ist Hennigsdorfs neuer Kultur-Chef

Hennigsdorf

Er ist der neue Kulturchef im Hennigsdorfer Rathaus: Maik Ragheb ist seit dem 1. Oktober neuer Fachdienstleiter Kultur mit 26 Mitarbeitern. Der 39-Jährige übernimmt für den bisherigen Leiter Michael Glinka, der aber nach wie vor im Hennigsdorfer Rathaus tätig ist, und zwar im Bereich Arbeitsschutz. Glinka sei auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen gewechselt, heißt es von Hennigsdorfs Pressesprecherin Andrea Linne.

Mit seinen 39 Jahren blickt er schon auf viel Erfahrung in der Veranstaltungsbranche zurück. Maik Ragheb hat zunächst eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht, an der Berliner Beuth-Hochschule für Technik dann seinen Bachelor und Master im Fach Veranstaltungstechnik und Management gemacht. Ragheb war dann mehrere Jahre technischer Leiter, technischer Planer und Senior-Projektleiter bei einem Potsdamer Unternehmen. Er war vor allem bei Messen, Produktpräsentationen und Filmpremieren im Einsatz. Doch die Coronapandemie brachte für ihn eine Flaute mit sich, für die gesamte Veranstaltungsbranche habe es mau ausgesehen – da habe er sich umorientieren müssen. Über die Recherche im Netz sei er auf die Ausschreibung gestoßen.

Das Angebot könnte verbreitert werden

Der Berliner ist erst seit sechs Wochen dabei, und derzeit vor allem noch mit der Einarbeitung beschäftigt. „Der Fachdienst Kultur beschäftigt sich ja nicht nur mit Veranstaltungen, dazu gehört noch das Stadtarchiv und die Bibliothek. Das sind Themen, wo ich noch lernen muss“, räumt der junge Mann ein. Er sei aber in gutem Austausch mit den Einrichtungsleitern. Zudem bringt er als neuer Chef der Abteilung natürlich auch seine eigenen Handschrift ein. „Mein Anspruch ist nicht, dass man immer alles gleich macht. Veränderung ist nichts Schlechtes“, sagt Maik Ragheb dazu. Dabei wolle Maik Ragheb schauen, welche Veranstaltungen die Bevölkerung will und was funktioniert. „Dann können wir schauen, wie wir das Angebot verbreitern können.“

Dabei sind die Vorzeichen in der Pandemie nicht eben leicht. Das Besucherverhalten habe sich in Zeiten von Corona geändert. Die Veranstaltungen im Sommer im Garten des Klubhauses seien nur teilweise gut gelaufen. Man müsse schauen, ob die Hennigsdorfer ängstlicher würden, erklärt Raghebs Kollegin Andrea Stadtaus. Für die Zukunft will sich das Kultur-Team in jedem Fall viel Platz lassen zum Ausprobieren. „Man kann den Leuten ja etwas Neues anbieten, dafür wollen wir sorgen“, sagt Maik Ragheb.

Ein Kino kommt nicht so recht an

Als er das erste Mal im Stadtklubhaus gewesen sei und die große Bühne gesehen habe, habe er sofort an Theater gedacht. Ob man Schauspiel auf den Brettern der Klubhaus-Bühne weiter vorantreiben kann, müsse man herausfinden. So fände der neue Kultur-Chef es etwa gut, Theater-AGs im Klubhaus eine Bühne zu geben – das sei erstmal aber nur eine Idee. Auch in der Zusammenarbeit mit der Musikschule, die ebenfalls im Klubhaus beheimatet ist, gebe es viel Potenzial. Dabei denkt der 39-Jährige etwa an Bandcontests im Klubhaus.

Und dann gibt es noch das Thema Kino, das sich in Hennigsdorf traditionell als ein schwieriges erweist. 2012 gingen im Ziel-Kino endgültig die Lichter aus. Und als es in diesem Sommer eine Kinofilm-Reihe im Rahmen des Bürgerhaushaltes gegeben habe, war man überrascht. „Die Resonanz war nicht so groß, dass wir das jetzt immer wieder machen“, bilanzier Maik Ragheb. Das sei einfach nicht zu verstehen, wirft seine Kollegin Andrea Stadtaus ein. „Alle schreien immer nach Kino und dann kommen nur wenige Leute“, sagt sie. Filmfans, das zeichnet sich ab, müssen dann wohl eher mit Tegel oder Oranienburg Vorlieb nehmen.

Von Marco Paetzel