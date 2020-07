Frust am Bahnhof Hennigsdorf: Der Fahrstuhl wird nicht pünktlich fertig

Hennigsdorf

Diese Baumaßnahme war schon ganz zu Beginn ein Aufreger bei vielen Fahrgästen des Nahverkehrs. Denn der Austausch des Fahrstuhls am Bahnsteig 1 / 5 ab dem 4. Mai war für ganze drei Monate geplant. Am 3. August, also nächsten Montag, sollten die Bahnsteige nun wieder barrierefrei zu erreichen sein. Doch die Fertigstellung verzögert sich nochmals um einige Wochen. Kinderwagen und Fahrräder müssen weiterhin nach oben zur S-Bahn getragen werden. Rollstuhlfahrer sind noch schlechter dran, denn sie haben keine Chance, die Treppen zu überwinden.

Kritik vom Netzwerk für Menschen mit Behinderung

Monika Schubert, Vorsitzende der AG Selbst Aktiv Oberhavel, einem Netzwerk für Menschen mit Behinderung, ist verärgert. „Die Deutsche Bahn ist und bleibt ein unzuverlässiger Partner. Die Verlängerung der Bauzeit um vier Wochen wird nur der Tropfen auf den heißen Stein sein, denn aus der Erfahrung mit den Baumaßnahmen am S-Bahnhof Oranienburg wird das nicht die erste Verlängerung der Bauzeit bleiben“, befürchtet Monika Schubert. „Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Deutsche Bahn in die Pflicht zu nehmen, dass diese Misere endlich behoben wird, denn Hennigsdorf steht es auf Dauer nicht gut zu Gesicht,wenn Menschen mit Behinderung entweder in die Stadt nicht rein beziehungsweise raus kommen und das ohne Probleme, ohne Umwege und wann immer sie wollen, auch mal spontan“, erklärt sie.

Informationsangebote der Bahn

Zu Beginn Maßnahme informierte die DB: Mobilitätseingeschränkte Reisende oder Personen finden im DB Navigator oder in der VBB-App ausweichend andere Verkehrsmittel und Wegstrecken. Sie können sich vor der Reise auch an das MobiServ-Team der Bahn wenden: 0180 6 512 512 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf), per Online Formular im Internet unter www.bahn.de/barrierefrei oder über eine E Mail an msz@deutschebahn.com.

