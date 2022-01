Für die Zukunft des Hennigsdorfer Standortes: Alstom-Mitarbeiter protestieren gegen Stellen-Abbau

Hennigsdorf

Mitarbeiter des Hennigsdorfer Alstom-Werkes haben am Dienstagabend mit einer Menschenkette für die Zukunft ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Sie starteten am Werk und zogen dann zu einer Kundgebung auf den Hennigsdorfer Postplatz. Der französische Konzern hatte kürzlich angekündigt, in den kommenden drei Jahren in Hennigsdorf 350 bis 450 Stellen streichen zu wollen. Vor allem die Produktion soll davon betroffen sein. In ganz Deutschland sollen nach den Plänen des französischen Konzerns an allen Standorten insgesamt 1300 Arbeitsplätze wegfallen.

Ziel der Alstom-Mitarbeiter war der Postplatz. Quelle: Enrico Kugler

„Die Firma Alstom will wieder einmal umbauen, aber ohne einen konkreten Plan“, erklärte Betriebsratschef Volkmar Pohl. Wenn die Stellenabbaupläne umgesetzt würden, sei eine Produktion in Hennigsdorf kaum noch lebensfähig, warnte Pohl. „Deshalb stehen wir hier und wollen mit den Hennigsdorfern ins Gespräch kommen“, so der Betriebsratschef. Auch Bürgermeister Thomas Günther war gekommen, um ein paar Worte zu sagen. „Es kann nicht angehen, dass so viele Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Unterstützung der Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfer habt ihr!“, erklärte Thomas Günther mit Blick auf die rund 1900 Beschäftigten, die in Hennigsdorf noch für den Schienenfahrzeughersteller arbeiten.

In dieser Woche gibt es Informationsrunden

Der Alstom-Betriebsrat in Hennigsdorf will den Erhalt des Produktionsstandortes erreichen. Allerdings drohen schon jetzt für die Produktion Auslastungsprobleme, weil Aufträge wie die ECx-Fernverkehrszüge oder die S-Bahn-Züge der Baureihen 430 und 490 schon an das Bautzener Werk gingen. Zudem hatte das Unternehmen Ende November angekündigt, dass die Teile der Produktion an das spanische Bahnunternehmen CAF verkauft würde, das betrifft die Produktion von Zügen des Typs Talent 3. Es war eine Auflage der EU-Kommission bei der Fusion von Alstom mit Bombardier. Zwei Informationsrunden soll es mit IG Metall und Gesamtbetriebsrat in dieser Woche noch geben.

Von Marco Paetzel