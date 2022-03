Für ein grünes Hennigsdorf: Nachhaltigkeitsmanager will viele Dinge in der Stadt anschieben

Hennigsdorf

Knapp 130 Seiten stark ist der Bericht, den Peter Zöller verfasst hat. 17 große Ziele für die Stadt Hennigsdorf formuliert der Experte darin – von der Vermeidung von Armut und Hunger über gute Bildung und bezahlbare Energie bis hin zu Klimaschutzmaßnahmen oder menschenwürdiger Arbeit und Wirtschaftswachstum. All das lässt sich unter dem Sammelbegriff der Nachhaltigkeit zusammenfassen, sagt Peter Zöller. Er muss es wissen: Seit Juli 2021 ist der 38-Jährige der erste Nachhaltigskeitsmanager der Stadt Hennigsdorf. „Es gibt ein riesiges Veränderungspotenzial zum Positiven, was das Thema Nachhaltigkeit angeht“, erklärt er.

Doch was meint der Begriff überhaupt? „Wir müssen unser Handeln so gestalten, dass nachfolgende Generationen in keiner schlechteren Welt leben als wir heute“, erklärt Peter Zöller. Doch damit ist es nicht getan: Auch Menschen in anderen Region der Erde seien vom kommunalen Handeln betroffen, das müsse unbedingt berücksichtigt werden. Dabei, sagt Peter Zöller, geht es nicht nur um Klima-und Artenschutz, sondern unter anderem auch soziale und wirtschaftliche Belange.

Es brauche einen breiten Konsens

Der Nachhaltigkeitsbericht bildet den Ist-Stand in allen Bereichen des öffentlichen Lebens in Hennigsdorf ab. Peter Zöller macht explizit klar, dass er nicht darauf pocht, dass bestimmte Maßnahmen damit verbunden sind. „Es ist nicht nachhaltig, was ich sage, sondern die Stadt mit allen Akteuren muss das bestimmen“, so Zöller. Der Nachhaltigkeitsmanager sieht sich in einer anderen Rolle: „Ich möchte Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Bürger beraten und begleiten auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Impulse und Ideen geben“, erklärt Zöller. Es brauche einen gemeinsamen Entscheidungs- und Erarbeitungsprozess, damit jede Entscheidung zu mehr Nachhaltigkeit auch von den Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfern mitgetragen wird.

Ein großes Kapitel im Bericht hat er den Stadtwerken gewidmet, darin lobt Peter Zöller den hohe Anteil an erneuerbaren Energien. Wegen ihrer grünen Vorreiterrolle gehört die Stadt zu den Gewinnern beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2021“ vom Bundesumweltministerium und dem Deutschen Institut für Urbanistik. Fast alle Gebäude würden mit Fernwärme versorgt werden. „Es gibt aber kaum Photovoltaikanlagen auf den Dächern der öffentlichen Gebäude. Auch das bietet ein großes Potenzial.“Auch die Wohnungswirtschaft in Hennigsdorf werde zum Großteil mit Fernwärme der Stadtwerke, die zu 80 Prozent klimaneutral ist, versorgt. „Auch bei den Wohnungsgesellschaften WGH und HWB wird Ökostrom für Außen- und Hauseingangsbeleuchtung verwendet, genau wie für die Pumpen im Keller“, so Zöller. Doch auch hier vermisst er noch Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Doch in diesem Bereich hätten sich die Rahmenbedingungen verbessert, es könnte viel passieren – Stichwort Mieterstrom. Auch E-Ladestellen seien nötig, doch auch da seien WGH und HWB bereits aktiv.

Carsharing in der Stadtverwaltung

Auch LED-Umrüstung aller städtischen Gebäude und der Straßen sei in Hennigsdorf bereits in die Wege geleitet. „Das wird sukzessive umgesetzt, einige Straßenzüge sind bereits umgerüstet, andere aber noch gar nicht“, sagt Peter Zöller. Was ihn stört, ist die Tatsache, dass es keine aktuellen Zahlen und keinen Sachstandsbericht über den Wechsel der Beleuchtungen gibt. „Dasselbe gilt für die Beleuchtung der städtischen Gebäude“, so Zöller, der Ingenieur für Energie und Umwelttechnik ist.

Dem Fuhrpark der Stadtverwaltung widmet sich Zöller im Bericht ebenfalls. Drei E-Fahrzeuge und zwei Hybridautos zählen zur Flotte, genau wie E-Bikes für die Mitarbeiter und 15 Lastenräder, unter anderem für die Kitas. Für größere Transportfahrzeuge, die derzeit mit Diesel betrieben werden, gebe es aber noch Nachholbedarf. Auch eine weitere Idee regt er an. „Der Fuhrpark wird nach Dienstschluss und am Wochenende nicht genutzt. Das gäbe Raum für Carsharing, sodass die Auslastung der Fahrzeuge steigt“, sagt Hennigsdorfs Nachhaltigkeitsmanager, der aus Sachsen stammt.

Das Ziel ist ein Nachhaltigkeitskonzept

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass die Hennigsdorfer Verwaltung bürgerfreundlicher werden soll – auch das gehört zur Nachhaltigkeit. Bis Ende 2022 sollen rund 90 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden, von der Urkunde beim Standesamt über die Passbeantragung bis zur Anmeldung eines Gewerbes soll alles online machbar sein. „Es soll anwenderfreundlicher, bürgernäher und von zuhause aus zu machen sein.“ Das bedeute mehr Lebensqualität, schaffe Ressourcen in der Stadtverwaltung und verschlanke Prozesse in der Verwaltung.

Und wie geht es weiter? Kürzlich hat die Stadt eine Interessensbekundung unterzeichnet, am Programm „Global Nachhaltige Kommune Brandenburg“ aufgenommen zu werden, das im Frühjahr starten soll. „Kommunen werden begleitet und unterstützt, Nachhaltigkeitsstrategien aufzustellen. Ich denke, wir haben da ganz gute Karten“, sagt Peter Zöller. Mit den Fördermitteln könnte man einen externen Berater, der mit Peter Zöller zusammenarbeiten würde. Ziel sei die Aufstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes bis zum Herbst. „Es wird dann Maßnahmen geben, die schnell umgesetzt werden, andere werden fünf oder zehn Jahre brauchen. Nachhaltigkeit ist ein langer Prozess“, erklärt der Nachhaltigkeitsmanager.

Von Marco Paetzel