Gärten contra Eigenheime: Das sagen die Fraktionschefs zum Beschluss über den Bau von rund 100 Häusern

Hennigsdorf

Die Stadtverordnetenversammlung am kommenden Dienstag, 15. Juni, dürfte hitzig werden. Auf der Tagesordnung steht ein Thema, das die Hennigsdorfer spaltet wie selten zuvor. Bürger haben bereits Protest angekündigt, einige wollen sich auch in der Einwohnerfragestunde äußern. Der Grund: laut Wohnbedarfsprognose bis 2030 werden zwischen 270 und 800 Wohnungen in der Stadt gebraucht, und nach den Plänen der Stadtverwaltung könnten die Areale Am Hasensprung/Bötzower Weg (38 000 Quadratmeter, etwa 52 Wohneinheiten), Amselweg/Trappenallee (22400 Quadratmeter, etwa 23 Wohneinheiten) und das Areal Kiefernstraße/Feldstraße (8000 Quadratmeter, etwa 30 Wohneinheiten) mit Einfamilien- Doppel- oder Reihenhäusern bebaut werden.

Doch auf den ersten beiden Arealen befinden sich Kleingärten, auf letzterem stehen noch rund 60 Garagen. Gegenüber der MAZ hatten mehrere Pächter erklärt, sie seien auf Nachfrage in der Stadtverwaltung nicht korrekt auf die Bauvorhaben hingewiesen worden und hatten daraufhin nochmals große Summen in die Gärten investiert – die Verwaltung dementierte das (MAZ berichtete). Die Stadtverwaltung wird nun zwei Änderungsanträge einbringen, nach denen die Grundstücke in erster Linie zum Verkehrswert an Hennigsdorfer verkauft werden, zudem wolle die Verwaltung die Abrisskosten für „gartentypische Anlagen tragen“ und Pächtern bei der Suche nach Ersatzgrundstücken helfen.

Die SPD befürwortet das Projekt

Doch wie werden die Stadtverordneten entscheiden? Die MAZ fragte bei den Fraktionsvorsitzenden nach. Die SPD-Fraktion stehe grundsätzlich zum eingeschlagenen Weg, Flächen zu Wohnbebauung bereitzustellen. „Die Konflikte mit den jetzigen Pächtern dieser Flächen sind nicht von der Hand zu weisen und uns erreichen auch persönliche Berichte, bei denen zum Teil fünfstellige Beträge vor allem bei den Gärten investiert wurden“, erklärt SPD-Fraktionschef Patrick Deligas. Es wird sich aber schwer nachvollziehen lassen, wie es dazu kam und warum hier die Kommunikation der Verwaltung für die Betroffenen offenbar missverständlich war. „Wir unterstützen die Initiative der Stadtverwaltung, dass durch die Kündigung der Pachtverträge den Pächtern nicht zusätzliche Kosten durch die Beräumung der gartentypischen Aufbauten entstehen.“

Festzuhalten sei, dass durch den Beschluss zunächst der Auftrag an die Verwaltung ergehen würde, die entsprechenden Bebauungsplanverfahren in die Wege zu leiten. „Es wird also noch bis mindestens zum Jahr 2023 dauern, bis hier mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.“ Es gehe bei den Plänen um Wohnungsbau vorrangig für Hennigsdorfer Familien. „Im Vordergrund steht nicht, die Flächen zu Höchstpreisen an Investoren zu vermarkten. Wir werden diese auch durch einen eigenen Antrag noch ergänzen, der die sozialpolitischen Aspekte noch einmal unterstreicht. Wir setzen uns zum Beispiel für Erbbaupacht-Modelle ein, von denen wir uns eine größere Steuerungswirkung versprechen“, so Patrick Deligas.

Die Grünen haben noch Redebedarf

CDU-Chef Werner Scheeren erklärt, seine Fraktion habe in den vergangenen Fraktionssitzungen über die Schreiben der Bürger beraten. „Wir stehen zu den bislang befassten Beschlüssen zum Masterplan Wohnen. Wir werden der Beschlussvorlage der Stadt und ihrem Änderungsantrag voraussichtlich zustimmen“, so Scheeren weiter.

Grünen-Fraktionschefin Petra Röthke-Habeck indes hat noch Redebedarf. Ihre Fraktion werde einen Änderungsantrag in die SVV einbringen, mit dem zuerst die Garagenflächen in der Kiefernstraße ins Bebauungsplanverfahren gehen sollten. „Sofern wir hierfür eine Mehrheit erlangen, könnte die Nutzung als Pachtgärten – es sind keine Kleingärten, wie manche behaupten – auf den beiden anderen Flächen Bötzower Weg und Amselweg länger erhalten bleiben.“ Die Grünen erwarten, dass die beiden Flächen dadurch noch bis etwa 2025 als Erholungspachtgärten genutzt werden könnten. „Die von Pachtenden getätigten Ablösen und Investitionen würden sich damit noch einigermaßen gelohnt haben.“ Die Fläche an der Kiefernstraße mit dem Garagenkomplex eigne sich wegen der nahegelegenen Einkaufsmöglichkeit aus Sicht der Grünen besonders für die Umwandlung in ein nachhaltiges Wohngebiet.

Die FDP will noch Nachfragen stellen

Zudem wollen die Grünen eine Beschlussvorlage einbringen, mit der verhindert werden solle, dass es „künftig zu weiteren unangenehmen Überraschungen für Pacht-Interessierte und Eigentümer/innen kommt“. „Wir möchten damit die Stadtverwaltung beauftragen, die einzelnen Pächterinnen und Pächter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer der im Masterplan Wohnungsbau aufgeführten potenziellen Wohnungsbauflächen mit geeigneten Schreiben über die mögliche künftige Wohnbebauung zu informieren. Künftige Pachtinteressierte sollen vor Abschluss des Pachtvertrags schriftlich über die beabsichtigte perspektivische Bebauung informiert werden“, so Röthke-Habeck weiter. Grundsätzlich begrüße man die durch den Masterplan Wohnungsbau angestoßene Innenentwicklung aber. „Wir möchten aber dennoch behutsam mit den noch freien innerstädtischen Flächen umgehen und eine faire Lösung für aktuell Pachtende erwirken“, so Röthke-Habeck.

Die FDP-Fraktion indes hätte noch Fragen an die Verwaltung, die sie stellen werde, erklärt Fraktionschef Ralf Nikolai. In der Wohnbedarfsprognose sei nach Wünschen gefragt worden. „Dass man daraus aber einen konkreten Bedarf ableiten kann, war mir nicht klar“, erklärt Ralf Nikolai. Vielmehr sollte man die Hennigsdorfer direkt befragen, wer Bedarf habe – und dann könne es eine entsprechende, konkrete Liste geben, wo man sich eintragen könne. „Wenn dann etwa 30 Leute in den nächsten fünf Jahren bauen wollen, haben Pächter so lange Zeit, sich um etwas anderes zu bemühen“, erklärt der Liberale.

Schönrock stellt sich auf die Seite der Pächter

Gegenwind für das Vorhaben kommt erwartungsgemäß von der Fraktion Bürgerbündnis/Unabhängige. „Wie wir schon im Bauausschuss bemängelt haben, ist es für uns nicht nachvollziehbar das die Verwaltung es bisher nicht für notwendig erachtet hat, die Betroffenen über die Pläne auf den betroffenen Flächen zu informieren“, erklärt Fraktionschef Oliver Schönrock. Man sei der Meinung eine Vorabinformation über die Pläne auf den betroffenen Flächen hätte die Verwaltung an die Betroffenen verschicken müssen. Zudem hätte die Verwaltung nicht noch bis in das Jahr 2021 weiter Gartengrundstücke verpachten dürfen, ohne einen klaren Hinweis über Ihre Pläne.

„Mit Verwunderung nehmen wir zur Kenntnis, dass die Fraktionen der Grünen, der SPD und der CDU dem Projekt zustimmen wollen. Da stellt sich für ,Die Unabhängigen’ die Frage der Doppelmoral, bei den Grünen in Punkto Natur- und Umweltschutz, bei der SPD die sich angeblich für sozialen Belange der kleinen Leute interessieren, und bei der CDU der, der Gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig sein will“, kritisiert Schönrock. Man habe sich mit den Betroffenen ausgetauscht und stehe mit ihnen in Kontakt. „Wir können den Frust der Pächter aller betroffenen Flächen verstehen und wir haben Ihnen unsere Unterstützung zugesagt.“

Auch die AfD ist gegen die Pläne

Die Unabhängigen seien der Meinung, dass die betroffenen Flächen erhalten werden müssten und aus diesem Grund werde man der Beschlussvorlage nicht zustimmen. „Wir werden eine namentliche Abstimmung fordern, damit jeder Betroffene und auch jeder Unterstützer erfährt, wer dieser Beschlussvorlage zugestimmt hat. Das, so Oliver Schönrock, werde mit Sicherheit bei der Kommunalwahl 2024 Berücksichtigung finden.

Auch AfD-Fraktionschef Dietmar Buchberger erklärt, seine Fraktion werde dem Vorhaben nicht zustimmen. „Zwar sehen wir auch den Bedarf, Wohnraum zu schaffen.Die Familie, die auf die Stadtverordneten zu kam, beklagt ja selbst den Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Grünen.“ Genau den könne man in Hennigsdorf verwirklichen. Völlig unverständlich sei aus Sicht der AfD aber, dass damit gerade dort begonnen werden soll, wo es schon Gärten gibt. „Wir haben noch genügend andere Möglichkeiten. Dort wollen wir beginnen.“

Fest steht schon jetzt: Den Stadtverordneten steht am Dienstag eine hitzige Debatte bevor.

Von Marco Paetzel