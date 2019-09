An der Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf sind am Dienstag im Rahmen eines Schüleraustausches Gäste aus Partnerstädten in Polen und Tschechien begrüßt worden. Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther wünschte den Jugendlichen spannende Tage und das Knüpfen vieler neuer Freundschaften.