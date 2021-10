Hennigsdorf

Die Gebühren für die Hennigsdorfer Bibliothek werden angepasst. Wer unter 18 Jahre ist, Schüler, Student oder staatliche Hilfe bezieht, muss keine Gebühren bezahlen. Für verdienende Erwachsene erhöht sich hingegen die Jahresgebühr auf 15 Euro.

Bei der Abstimmung am Mittwochabend stimmten 25 Stadtverordnete dafür, vier dagegen, es gab eine Enthaltung. Dietmar Buchberger (AfD) sprach sich gegen die Gebührenanpassung aus, Bastian Klebauschke (CDU) schloss sich ihm an. Michael Mertke (SPD) hob dagegen hervor, dass Kinder und Jugendliche in Zukunft kostenlos die Bibliothek nutzen könnten, und die Erhöhung für die Erwachsenen halte er für zumutbar. Gunnar Berndt (Unabhängige) rechnete vor, dass es sich um 1.25 Euro pro Monat für Erwachsene handele. Dadurch werde niemand in Armut stürzen, sagte er.

Von Robert Tiesler