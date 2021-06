Gegen den Strich: Micaela Giersberg hat ein Auge für ungewöhnliche Motive

Hennigsdorf

Wenn Micaela Giersberg die Kamera in der Hand hat, dann bannt sie besondere Momente. „Ich mache gerne Fotos, die zum Nachdenken anregen. Dinge, wo der Mensch sein Hirn anstrengen muss. Sie dürfen auch provokativ sein.“ Zum Beispiel hat sie ihren Partner auf dem ehemaligen Schönwalder Flugplatz fotografiert, der vor einer Aufschrift „Rauchen verboten“ dann doch eine qualmt.

Durch den Lockdown ist Micaela Giersberg fast täglich in Hennigsdorf und Umgebung unterwegs, ihre Fotos sind unter anderem im Facebook-Forum „Hennigsdorf verbindet“ zu sehen. Erst neulich entdeckte sie ein Eichhörnchen beim Brotklau, die sie ins Netz stellte. „Ich freue mich, wenn den Menschen meine Fotos gefallen.“ Sogar ein Mitarbeiter der OVG fragte bei ihr nach, ob er ein Sonnenuntergangs-Motiv der Hobbyfotografin für die Busse verwenden könnte.

Die Fotos sollen auch provozieren, wie hier auf dem alten Flugplatz in Schönwalde. Quelle: Micaela Giersberg

Zur Fotografie kam Micaela Giersberg, als ihre Eltern von Berlin nach Diepensee bei Waltersdorf aufs Land zogen. Dort ging sie als Teenager mit der Ost-Kamera ihrer Mutter auf Fotosafari. „Alles was gekrabbelt hat und interessant war, kam vor meine Linse“, erklärt die 48-Jährige. Nach der Wende hatte sie ein Vorstellungsgespräch in einem Fotoladen, den sie dann aber doch nicht wahrnahm. „Ich frage mich schon, wie mein Leben dann verlaufen wäre“, erklärt Micaela Giersberg, die dann eine Lehre als Raumausstatterin gemacht hat und nun seit 25 Jahren bei „New Yorker“ im Dallgower Havelpark arbeitet.

Eine Burgruine in Thüringen. Quelle: Micaela Giersberg

Seit mittlerweile 15 Jahren fotografiert sie wieder mehr, Hennigsdorfs Grün inspirierte Micaela Giersberg, die aus Berlin nach Hennigsdorf zog, dazu. Heute ist sie oft mit dem Handy unterwegs, hat aber seit etwa acht Jahren auch eine Lumix FZ 150. „Demnächst will ich mir eine Canon holen, damit ich flexibler bin“, erklärt sie. Stative hat sie aber nicht, die Hennigsdorferin fotografiert nur aus der Hand.

Was die Zukunft angeht, so will Michaela Giersberg einfach weiter ihrem Hobby nachgehen, Geld will sie damit nicht verdienen. „Aber wenn jemand auf mich zukommen würde und ich die Fotos irgendwo ausstellen könnte, dann wäre das schon toll“, sagt Micaela Giersberg.

Auch für Naturfotos hat sie etwas übrig. Quelle: Micaela Giersberg

Von Marco Paetzel