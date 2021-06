Landrat Ludger Weskamp (SPD) und MBS-Vorstand Andreas Schulz überreichten am Montag auf dem Gelände des SV Stahl Hennigsdorf die Förderschecks für Oberhaveler Vereine. 30 Vereine freuen sich über insgesamt 92.000 Euro. Aber es fließt noch einiges mehr an Geld von der MBS in die Region.