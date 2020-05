Gemeinschaftsunterkunft in Stolpe-Süd: Die Angst vor der Dauer-Quarantäne

Hennigsdorf

„Jedes Problem hat eine Lösung, aber niemand kümmert sich um uns“, so beginnt eine Bewohnerin des Asylbewerberheims in Stolpe-Süd ihren Hilferuf per E-Mail an Flüchtlingshelfer. Wie rund 243 andere Menschen steht die junge Frau seit etwa vier Wochen unter Quarantäne, darf die Gemeinschaftsunterkunft nicht verlassen – am 5. Mai wurden hier 18 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert. Die Asylbewerberin aus Tschetschenien habe Kinder, die mit ihr in dem Haus eingesperrt seien. „Ich habe keine andere Wahl, als sie mit Cartoons zu unterhalten. Das ist schlecht für ihre Gesundheit, sie werden nervös und traurig“, schreibt die junge Mutter.

Sie hoffe, dass die Quarantäne bald ende, weil sie nicht mehr auf das Leiden ihrer Kinder eingehen könne. Eine weitere Bewohnerin, berichtet Flüchtlingshelferin Kirstin Neumann, erwarte Anfang Juni ihr Baby, könne aber die Unterkunft für nötige Untersuchungen nicht verlassen. „Die Leute reden bereits über Rebellion, die Quarantäne in der Unterkunft darf nicht mehr ewig andauern“, fordert Kirstin Neumann, die für die Flüchtlingsberatung des Evangelischen Kirchenkreises Oberes Havelland arbeitet.

Offener Brief mit Forderungen

In einem offenem Brief fordern Neumann und ihre Mitstreiter bessere Bedingungen für die Bewohnerinnen und Bewohner im Hennigsdorfer Heim. Gemeinsam mit der Landes-Integrationsbeauftragten Doris Lemmermeier waren sie kürzlich vor Ort und sprachen über den Zaun mit den Bewohnern über die Quarantäne. „Es wenden sich auch jetzt immer wieder Leute aus der Gemeinschaftsunterkunft mit ihren Sorgen an uns“, erklärt Kirstin Neumann. Ihre Forderungen: eine Kommunikation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern auf Augenhöhe, mehrsprachige und transparente Informationen über jegliche Quarantäne-Maßnahmen und die sofortige Installation von WLAN, damit sich die Menschen informieren können. Auch eine vernünftige psychosoziale Beratung für die Geflüchteten fehle vor Ort, erklärt Kirstin Neumann weiter. „Momentan fühlen sich hier viele wie Menschen zweiter Klasse behandelt.“

Sie sieht kaum eine Perspektive, dass die Quarantäne, die aktuell bis zum 21. Mai gilt, demnächst aufgehoben werden könne. Sobald eine Person infiziert sei, seien alle weiteren Bewohner des Hauses automatisch Kontaktpersonen und müssten damit wieder in Quarantäne. Es gehe in der Unterkunft deshalb die Angst um, dass alle erst wieder heraus könnten, wenn sie einmal am Coronavirus erkrankt gewesen und dann immun seien. „Und selbst wenn die Quarantäne endet und einige Leute wieder arbeiten gehen, könnte es neue Infektionen geben“, erklärt Kirstin Neumann weiter. In der Unterkunft selbst sei es nicht möglich, die Abstandsregeln einzuhalten. Das beginne bei den engen Zimmern, die oft mehrere Menschen bewohnen würden, und gehe bei der gemeinsamen Nutzung von Küchen und Bädern. Es müsse also geklärt werden, ob man die Situation entzerren könnte, indem die Menschen dezentral untergebracht würden – immerhin gebe es auch einige Menschen dort, die zu Risikogruppen zählten.

Die Kreisverwaltung weist Vorwürfe zurück

„Sofern Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, sein diese sofort zu isolieren. Stehen dazu keine Kapazitäten innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung, muss auf andere kreiseigene Liegenschaften zurückgegriffen werden. Eine darüber hinausgehende dezentrale Verlagerung auf zusätzliche, zu den im Landkreis vorhandenen acht Standorten, ist derzeit ausgeschlossen“, heißt es von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Die weiteren Vorwürfe weist man zurück. Die Bewohner würden durch Mitarbeitende der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit beraten und unterstützt. „Informationen wurden in 14 Sprachen in Schriftform verteilt. Es gab darüber hinaus persönliche Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Außerdem kamen erklärende Videoclips zum Einsatz und es gibt Aushänge auf den Fluren der Einrichtung.“

Zudem, so die Kreisverwaltung, sei das Kriseninterventionsteam des zuständigen Ministeriums zweimal zum Einsatz gekommen und habe beraten und informiert – zum Team gehörten Ärzte, Psychologen und Dolmetscher. WLAN, so die Verwaltung, steht aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten allerdings nicht zur Verfügung. Die medizinische Versorgung werde durch den täglichen Einsatz eines mobilen Rettungssanitätsteams der Johanniter vor Ort gesichert. „Unter anderem übernehmen diese, in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes, das tägliche Monitoring der Bewohnerinnen und Bewohner. Darüber hinaus konnte eine niedergelassene Ärztin aus Hennigsdorf gewonnen werden, die nach Bedarf eine Sprechstunde vor Ort durchführt.“

Ein Kriseninterventionsteam wurde früh eingerichtet

Zum Vorwurf, die Räumlichkeiten seien beengt, antwortet die Verwaltung, der Betrieb erfolge nach den Mindestbedingungen zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz. Diese Bedingungen würden jederzeit eingehalten. „Die Reinigung aller Häuser erfolgt täglich und wird durch den Bewirtschafter kontrolliert. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden regelmäßig auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in den vorhandenen Unterkünften hingewiesen.“

Der Landkreis fühle sich dem Schutz der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft besonders verpflichtet. Daher sei bereits Anfang April - vor dem Auftreten des ersten Coronafalls in einer Unterkunft - eine „Kriseninterventionsgruppe Infektionsschutz für Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung im Landkreis installiert worden. „Dieser gehören dezernatsübergreifend unter anderen Mitarbeitende aus den Bereichen Soziales, Integration und Gesundheit an. Die Gruppe hat in Abstimmung mit dem Verwaltungsstab des Landkreises zentrale Maßnahmen festgelegt, um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den Gemeinschaftsunterkünften einzudämmen.“

Diese, heißt es weiter, würden den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) und dem Infektionsschutzgesetz folgen. Auch alle Vorgaben des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz werde der Landkreis weiterhin erfüllen.

