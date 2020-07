Geplante Alstom-Übernahme: Unsichere Zukunft für Bombardier in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Wie geht es weiter mit Bombardier? Seit 1910 werden am Standort Hennigsdorf Schienenfahrzeuge gebaut. Das Werk – einst gegründet als AEG – hat wesentlich dazu beitragen, dass sich Hennigsdorf überhaupt zu einer Stadt entwickeln konnte. So formulierte es Bürgermeister Thomas Günther ( SPD) am Donnerstagmorgen bei einer großen Kundgebung vor den Werkstoren, zu der die IG Metall Potsdam und Oranienburg aufgerufen hatte. Europaweit beteiligten sich an diesem Tag Beschäftigte von Bombardier und Alstom an diesem Aktionstag, mit dem die Gewerkschaften ein klares Zeichen setzen wollen: „Wir kämpfen für die Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen. Wir fordern, dass die Beschäftigten bei allen Maßnahmen im Mittelpunkt stehen“, sagte Stefanie Jahn von der IG Metall Oranienburg.

Stefanie Jahn von der IG Metall fordert die Erhaltung der Bahnindustrie in Hennigsdorf. Quelle: Wiebke Wollek

Anzeige

Vor fünf Monaten wurde bekannt, dass Bombardier Transportation durch den französischen Konzern Alstom übernommen werden soll. Derzeit prüft die EU-Wettbewerbskommission, ob sie dieser Übernahme zustimmen kann. Ein Ergebnis wird für den 3. August erwartet. Wie die EU in ihrer Stellungnahme entscheiden wird, ist noch unklar. Erst Anfang 2019 war ein Zusammenschluss von Siemens mit Alstom geplatzt, weil die Kommission die Fusion der beiden Zughersteller untersagt hatte. Das Gremium befürchtete, dass sich der Zusammenschluss negativ auf den Wettbewerb der Hersteller in Europa auswirken könnte. Nun steht die Frage im Raum: „Reichen die von Alstom formulierten Angebote aus, um die EU-Wettbewerbskomission zufrieden zu stellen?“ Die Hoffnung ist groß.

Weitere MAZ+ Artikel

An diesem Standort werden seit 1910 Schienenfahrzeuge gebaut. Quelle: Wiebke Wollek

Die IG Metall ist grundsätzlich für die Übernahme von Bombardier durch Alstom, da die Gewerkschaft eine alleinige Zukunft für Bombardier für nicht wirtschaftlich hält. Wichtig dabei sei aber, dass der Standort Hennigsdorf bestehen bleibt. „Wir fordern Zusagen für den Erhalt der Bahnindustrie in Hennigsdorf“, sagt Stefanie Jahn. „Die Unsicherheit bei den Beschäftigten wächst. Wie soll der neue Konzern strukturiert werden?“ Die IG Metall erwartet Transparenz in allen weiteren Schritten. „Wichtig ist, dass die Lebensgrundlage für die Arbeitnehmer gesichert ist“, sagt die Gewerkschafterin. Weiter erklärt sie: „Dieser europaweite Aktionstag bereits vor der Fusion ist ein ganz klares Zeichen an alle Verantwortlichen in Politik und den beteiligten Unternehmen, dass wir nicht kampflos Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen aufgeben. Deshalb werden wir jetzt erstmals zusammen handeln und Stärke zeigen.“ In beiden Konzernen – sowohl Bombardier als auch Alstom – ist die Unsicherheit der Beschäftigten groß. Aus diesem Grund wollen die europäischen Gewerkschaften erreichen, dass möglichst schnell Klarheit herrscht.

Mitarbeiter wie Tilman Fischer und Angelika Pionczewski wollen in Hennigsdorf bleiben. Quelle: Wiebke Wollek

Mitarbeiter Tilman Fischer erklärt: „Die Übernahme ist zwar eine Chance, aber ich sehe die Entwicklung trotzdem kritisch, denn sie wird sicherlich auch Arbeitsplätze kosten. Viele Familien sind wegen des Jobs hergezogen, haben sogar gebaut. Es fehlt eine klare Leitlinie für die Zukunft.“ Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther stellte klar, dass die Stadt Hennigsdorf den Arbeitnehmern den Rücken stärken und ebenfalls für den Standort kämpfen wolle. In den letzten 30 Jahren mussten viele Beschäftigte eine regelrechte „Achterbahnfahrt“ – so Günther – miterleben. Die vielen Transformationen des Unternehmens seien gefühlt mit einem ständigen Abbau von Personal und Produktion einhergegangen. „Damit muss jetzt Schluss sein“, rief Günther auf der Rednerbühne. „Viele Hennigsdorfer haben in diesem Werk ihr gesamtes Arbeitsleben verbracht. Bei den Menschen vor Ort besteht eine starke Identifikation mit dem Schienenwesen.“ Der Bürgermeister hofft, dass der neue Eigentümer – „wer auch immer es sein wird“ – ein aufrichtiges Interesse an den guten Arbeitskräften in Hennigsdorf hat. Verlässlichkeit und frühzeitige Kommunikation auf Augenhöhe seien unerlässlich. Die jetzigen Beschäftigten und deren Familien sollen bald Gewissheit bekommen.

Bürgermeister Thomas Günther setzt sich ebenfalls für eine Zukunft des Standortes Hennigsdorf ein. Quelle: Wiebke Wollek

Nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) kann der Standort Hennigsdorf auf Dauer nur mit der geplanten Übernahme durch Alstom überleben. Er hofft, dass die meisten Mitarbeiter dort weiterarbeiten können. „Wir haben klare Zusagen von Alstom, dass sie die zusätzliche Produktionskapazität dringend benötigen und damit auch den großen Teil der Beschäftigten in Hennigsdorf erhalten werden“, sagte Steinbach.

Von Wiebke Wollek