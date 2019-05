Hennigsdorf

Der Hennigsdorfer Geschichtsverein lädt am 22. Mai ins Bürgerhaus „Alte Feuerwache“ in Hennigsdorf. Damit wird die Vortragsreihe „Bilder erzählen Geschichten“ weitergeführt. Thema dieses Mal: Erinnerungen an die Ferien- und Urlaubsheime des VEB Stahl- und Walzwerkes Hennigsdorf der Jahre 1950 bis 1990.

Redner ist Peter Kastius

Um 17 Uhr beginnt der von Rudolf Kühn moderierte Abend. Peter Kastius wird mit erhaltenen Fotos und Filmsequenzen auf die damalige Ferien- und Urlaubsgestalltung der Betriebsangehörigen in den betriebseigenen Ferienheimen Luhme -Heimland, Lindow, Baabe an der Ostsee, Zella-Mehlis in Thüringen und dem Pionierlager Prebelow eingehen. Der Eintritt ist frei.

Von MAZonline