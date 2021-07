Hennigsdorf

Eine 47-jährige Frau kam am Dienstagabend in Hennigsdorf zur Polizei, um ihren Lebensgefährten anzuzeigen. Der 41-Jährige hatte sich laut Polizeiangaben in einem Streit bedroht, geschlagen und getreten.

Als sie zur Polizei ging, habe er sie weiterhin bedroht. Polizisten suchten den Mann zu Hause auf, belehrten ihn und verwiesen ihn für zehn Tage der Wohnung.

Von MAZonline