Hennigsdorf

Seit Dienstag werden in der Feldstraße in Hennigsdorf Straßenbelagsarbeiten durchgeführt und ist deshalb bis einschließlich Freitag, den 24. Mai abschnittsweise gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung erst am Dienstag mit.

Der erste Abschnitt zwischen Berliner Straße und Rathenaustraße ist am 21. Mai und 22. Mai gesperrt, und der zweite Abschnitt zwischen Rathenaustraße und Fontanestraße ist am 23. Mai und 24. Mai nicht befahrbar.

Von MAZonline