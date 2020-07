Glücklicher Zufall: Hennigsdorfer HWB ist der 40.000. Kunde des Wasserversorgers OWA aus Falkensee

Hennigsdorf

Wenn das kein Grund für eine Spendenübergabe ist: Der Trinkwasserversorger OWA aus Falkensee ( Havelland) hat mit der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft HWB seinen 40 000. Kunden gewonnen – mit dem neuen Wohngebäude an der Fabrikstraße 11 b bis e, das zum aktuellen Großbauprojekt Schweitzer-Karree gehört. Der Vertragsabschluss war eigentlich schon vor einigen Monaten. „Doch dann kam Corona dazwischen“, erklärt Günter Fredrich, Geschäftsführer der OWA. „Inzwischen sind wir nämlich schon bei 40 120 Kunden“, berichtet er stolz. Doch nun konnte der Termin mit der HWB nachgeholt werden. Einen Scheck von 500 Euro hatte Günter Fredrich mit im Gepäck. Diesen überreichte er HWB-Chef Holger Schaffranke, der das symbolische Dokument sogleich an Annette Koegst, Geschäftsführerin der PuR gGmbH, weiterreichte. Die Pur betreibt den Nachbarschaftstreff an der Albert-Schweitzer-Straße, deren Räume von der HWB vermietet werden. Die 500 Euro sollen in verschiedene Projekte in Hennigsdorf fließen.

Als Ort für die Übergabe wurde der Nachbarschaftstreff in der Albert-Schweitzer-Straße gewählt. Quelle: ENRICO KUGLER

Zu den Geschenken, die Günter Fredrich mitgebracht hatte, gehört auch eine wiederverwendbare Wasserflasche. Bürgermeister Thomas Günther ( SPD) sagte: „Wasser und Strom werden im Allgemeinen so sehr als selbstverständlich hingenommen, dass man erst darüber nachdenkt, wenn es mal einen Ausfall gibt.“ Die OWA versorgt die Landkreise Oberhavel und Havelland mit Trinkwasser. Die Städte Hennigsdorf, Velten und Falkensee zählen zu den Gründungsgesellschaftern. In der Anfangszeit Mitte der 90er-Jahre hatte die OWA rund 17 000 Kunden, nun sind es schon 40 000. Ein Anschluss wird im Durchschnitt von 3,5 Personen genutzt, also versorgt die OWA heute etwa 140 000 Menschen in beiden Landkreisen. „Die Einwohnerzahlen sind seit 1995 stark gestiegen“, sagt Fredrich. Die OWA hat sechs Wasserwerke und 1 346 Kilometer Rohrnetze in Betrieb. Von 1995 bis 2019 sind 92,7 Millionen Euro investiert worden.

