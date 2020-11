Hennigsdorf

An Kulturangeboten hat Hennigsdorf eine Menge zu bieten – in einer Sache stand die Stadt vielen Nachbarkommunen aber bislang nach. Eine Büchertelefonzelle, auch öffentlicher Bücherschrank genannt, gab es noch nicht. Eine besonders kreativ verzierte Zelle ist nun am Donnerstag von Bürgermeister Thomas Günther ( SPD) eingeweiht worden. Sie steht am Postplatz und ist von der Rathenaustraße aus zugänglich. Es ist ein Projekt aus dem Bürgerhaushalt, das jetzt umgesetzt wurde. Ein Künstler aus Berlin-Spandau hat das ausgediente Gehäuse thematisch passend bemalt. Auch Hennigsdorfs Maskottchen Henni hat an der Außenwand ein Plätzchen gefunden.

Wer möchte, kann ein Buch nehmen eines geben – oder einfach so vorbeischauen. Quelle: Wiebke Wollek

Die ersten Bücher sind schon eingezogen. Sie kamen unter anderem von Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Christine Freund von der Hennigsdorfer SPD hat auch schon einige Spenden beigesteuert: „Teenagerbücher meiner Tochter“, berichtete sie bei der Einweihung. Auch Udo Hoffmann ( SPD) hat einige Romane beigesteuert, die er einmal gelesen hat. „Spannende Literatur, aber ich lese solche Bücher nicht zweimal, deshalb gebe ich sie gerne ab, damit sich andere noch daran erfreuen“, sagt Hoffmann.

Siegerprojekt aus dem Bürgerhaushalt

Das Motto lautet: Eins geben, eins nehmen. „Das wäre der Idealfall“, sagt der Bürgermeister. Kontrolliert wird der Vorgang aber nicht. Die Bücherzelle steht jedem offen. Damit der Schrank nicht wüst verstopft wird, hat der Leseclub aus dem Pur-Nachbarschaftstreff im Albert-Schweitzer-Viertel ein Auge drauf. So soll auch geguckt werden, dass nicht unbedingt veraltete Fachliteratur wie Handbücher zu Windows 98 oder ähnliches in der ehemaligen Telefonzelle landen. In Nieder Neuendorf wird es ebenfalls bald eine solche Bücherzelle geben. Denn auch im Bürgerhaushalt 2020 wurde diese Idee eingebracht und bekam ausreichend viele Stimmen, um als eines der Gewinnerprojekte hervorzugehen. In Nieder Neuendorf will die Verwaltung noch nach einem geeigneten Standort schauen. Dort soll der öffentliche Bücherschrank dann kommendes Jahr eröffnen. Auf diese Weise lässt sich ein Spaziergang mit der Suche nach einem schönen Buch verbinden.

Von Wiebke Wollek