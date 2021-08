Neuruppin/Hennigsdorf

Man hat den Eindruck, als ob der Angeklagte beschlossen hätte, sich sein eigenes Recht zu schaffen, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann.

Der 36 Jahre alte Christian H. musste sich seit dem 21. Juli vor dem Landgericht Neuruppin verantworten – unter anderem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und für Drogendelikte.

Am Mittwoch verurteilte die erste Große Strafkammer den Mann aus Hennigsdorf zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Angeklagter schafft sich seine eigenen Gesetze

Christian H. war als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr – bis zum vergangenen Jahr. Da wurde er auch wegen dieser Vorwürfe vom Dienst suspendiert. Mit diesem Urteil wird er seinen Job nun ganz verlieren.

Für die Strafkammer stand fest, dass sich Christian H. illegal bewaffnet hat. Er hielt Kontakt zu Leuten, die ähnliche Vorlieben hatten. Mit diesen tauschte er sich in Chats über Waffen aus, auch über solche aus dem Zweiten Weltkrieg.

Es gab gelegentliche Treffen, so bei einem Karsten S. in der Uckermark, der dort ein Waffenarsenal in „bedenklicher“ Menge besaß. „Hübsch uniformiert“ machte man dort Schießübungen.

„Es war eine brisante Vereinigung, die weiter aufrüstete, mittendrin der Angeklagte“, sagte Udo Lechtermann. Eine Vereinigung, die aber für die Richter nicht als bewaffnete Gruppe im Sinne des Gesetzes zu werten ist. Die setze eine Organisationsstruktur voraus, die das Gericht nicht sah. „Es mag sein, dass Karsten S. Wortführer war – das reicht aber nicht“, so Lechtermann.

Viele Waffen, Munition und Drogen

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Dezember vorigen Jahres fand die Polizei neben verbotenen Waffen wie einer halbautomatischen Kurzwaffe und Bergen von Munition auch größere Mengen Cannabis und Amphetamin. Die Drogen gehörten einem Nachbarn, die er, der Angeklagte, nur für diesen verwahre, so hatte er sich am ersten Verhandlungstag eingelassen.

„Das können wir nicht widerlegen“, sagte Udo Lechtermann. Die Richter waren sich aber sicher, dass Christian H. wusste, dass sein Nachbar dealte und dass er ihm sogar Geld geliehen hat, wenn er Drogen kaufen wollte.

Verbotene Waffen gehabt zu haben, das hatte der Angeklagte zugegeben. Nur die Maschinenpistole, die ihm Karsten S. in die Hand gedrückt habe, die habe er für ein Dekorationsstück gehalten.

Das sei eine reine Schutzbehauptung, fand das Gericht. Der Angeklagte sei waffenkundig und erfahren genug, den Unterschied zwischen einem Spielzeug und einer echten Waffe zu erkennen.

Angeklagter wird seine Soldatenstellung verlieren

Christian H. gilt als nicht vorbestraft. Das spreche für ihn. Das Gericht habe auch berücksichtigt, dass er seine Soldatenstellung mit diesem Urteil verliert, so Lechtermann. Dieses Argument hatte der Verteidiger in die Waagschale geworfen und um eine Chance für seinen Mandanten gebeten, damit dieser nochmal neu anfangen könne.

Der Verteidiger habe alles versucht, Christian H. in einem möglichst guten Licht erscheinen zu lassen, so Udo Lechtermann. Aber: „Wir sehen den Angeklagten nicht als jemand, der sich an Gesetze hält.“

Er schaffe sich vielmehr seine eigenen Regeln. „Das ist eine Haltung, die die Rechtsordnung nicht dulden kann.“ Die beim Angeklagten gefundenen Waffen und Drogen seien ein „dicker Brocken“.

Die Staatsanwältin hatte ihm vorgehalten, dass man bei einem Bundeswehrangehörigen mehr Vorsicht erwarten könnte statt Waffen ungesichert zu Hause zu haben oder an einem Teich zu schießen, wo jederzeit Spaziergänger vorbeikommen könnten.

Sie hielt die Kombination seiner Waffenaffinität mit seiner Weltanschauung für besorgniserregend. Bei der Wohnungsdurchsuchung hatte die Polizei eine Hitler-Büste und ein Gewehr mit einem Reichsadler gefunden.

Angeklagter wieder auf freiem Fuß

Vor Gericht hatte sich Christian H. dahingehend eingelassen, dass er auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehe und gesagt, das er sich für deutsche Geschichte interessiere. Auch sein Verteidiger sah das so. Es gebe hier nicht, wie die Staatsanwältin meine, eine Mischung aus rechtsextremem Gedankengut und einer Vorliebe zu Waffen.

Das spielte für die Richter keine Rolle. „Die politische Gesinnung ist das eine – Straften sind das andere.“ Für die wurde Christian H. nun verurteilt.

Am Donnerstag konnte er den Gerichtssaal vorläufig als freier Mann verlassen. Das Gericht entließ ihn aus der Untersuchungshaft, in der seit acht Monaten saß.

Gegen das Urteil kann er Revision einlegen.

Von Dagmar Simons