Erst vor wenigen Wochen hatte es am Nieder Neuendorfer See einen aufsehenerregenden Einsatz der Wildtierrettung gegeben, als diese dort eine mit zwei Pfeilen beschossene Kanadagans retteten. Am Donnerstagnachmittag war es ein offensichtlich schwer verletzter Schwan, der aufmerksamen Anwohnern Sorgen bereitete.