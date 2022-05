Halten in Hennigsdorf-Nord bald wieder Züge?

Hennigsdorf-Nord

Auf dem Bahnsteig zwängen sich die Zweige eines Baums durchs Geländer, die Tore auf den Treppen sind verrammelt. Und unten, wo Alstom seine Teststrecke hat, ist das einzige Gebäude quietschbunt mit Graffiti besprüht. Der einstige Bahnhof in Hennigsdorf-Nord ist seit Jahren verlassen, er verfällt zusehends. Mit einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn erkundete ein Team der MAZ in der vergangenen Woche das gesperrte Gelände. Immer wieder rauschen Züge vorbei, doch einen Halt gibt es hier schon lange nicht mehr. Nachdem der obere Bahnsteig im Mai 1995 stillgelegt wurde, folgte der untere Bahnsteig im Mai 1998, heißt es von Anke Kaprol-Gebhardt, Leiterin des Hennigsdorfer Stadtarchives. Im Zuge der S-Bahn-Anbindung nach Velten im Rahmen des Projektes i2030 könnte sich für Hennigsdorf-Nord allerdings wieder etwas tun. „Da schon seit vielen Jahren alle Regionalzüge den zentralen Bahnhof Hennigsdorf bedienen, ist ein Umstieg nicht mehr erforderlich und eine Reaktivierung des alten Bahnhofs nicht geplant“, erklärt Elke Krokowski, Sprecherin der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH. Aber: Im Rahmen des Projektes i2030 gebe es im Zusammenhang mit den Betrachtungen zur Verlängerung der S-Bahn nach Velten die Überlegung zum Neubau eines S-Bahn-Haltepunkts Hennigsdorf Nord südlich des bisherigen Standorts etwa im Bereich des Fußgängertunnels. „Konkrete Pläne stehen derzeit nicht fest“, erklärt die Sprecherin weiter.

Züge rauschen vorbei, aber einen Halt gibt es schon lange nicht mehr. Quelle: Enrico Kugler

„Den Bahnhof in Hennigsdorf-Nord kann man getrost als ein Kind des Kalten Krieges bezeichnen“, erklärt Anke Kaprol-Gebhardt. Um Westberlin zu umfahren, baute die Deutsche Reichsbahn ab 1951 den Berliner Außenring auf. Der Bahnhof in Nord, der erst im Jahre 1958 entstand und hauptsächlich dem Umsteigeverkehr diente, befand sich an der Kreuzungsstelle des Außenringes mit der Kremmener Bahn, heißt es weiter. Da letztere im Jahre 1945 in diesem Bereich ihr westliches Streckengleis als Reparationsleistung verlor, baute die Deutsche Reichsbahn den neuen S-Bahnhaltepunkt an das ehemalige östliche Gleis. Somit konnte ein unmittelbarer und ebenerdiger Zugang von der Veltener Straße zum Bahnsteig geschaffen werden, ohne dass dazu große Kunstbauten nötig waren. Zudem hielt man sich bei dieser Variante auch die alte Streckenführung frei, da bis heute keine Entwidmung der Anlagen aus dem Eisenbahnrecht vorliegt, heißt es weiter aus dem Stadtarchiv. Der obere Bahnhofsteil am Außenring, der nur den „Sputnikverkehren“ diente, war mit zwei Seitenbahnsteigen ausgestattet und wurde am 18. August 1958 eröffnet. Am 25. August, also eine Woche später, folgte der untere S-Bahnsteig, der auch ein kleines Dienstgebäude für die Aufsicht erhielt. Zwei weitere je eingleisige Strecken verbanden seit November 1953 und April 1955 den Außenring mit dem Bahnhof Hennigsdorf, heißt es weiter aus dem Stadtarchiv.

Nach der Wiedervereinigung verlor der Außenring seine Bedeutung als Umfahrungsstrecke, da der direkte und somit kürzere Weg durch West-Berlin wieder gegeben war. Der Schwerpunkt des Verkehrs verlagerte sich schnell zurück auf den Bahnhof Hennigsdorf im Stadtzentrum. Der Bahnhof und seine Anlagen wurden sukzessive zurückgebaut, das kleine Bahnhofsgebäude ist längst abgerissen.

WGH würde einen Halt in Nord begrüßen

Die Pläne, unweit des alten Bahnhofes einen neuen zu errichten, werden unter anderem von der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH) begrüßt. „Die bessere regionale Anbindung sowohl ins nördliche Umland in Richtung Velten als auch nach Berlin, aber auch in den Innenstadtbereich von Hennigsdorf sind für alle Bewohner in Hennigsdorf-Nord eine wichtige Zukunftsoption“, heißt es von René Sperber, dem Technischen Vorstand der WGH. Zudem könnte so neben den 2 000 Wohnungen auch die öffentliche Erreichbarkeit des Krankenhausstandortes und auch des Gewerbegebietes Hennigsdorf-Nord gestärkt werden. „Die Attraktivität des Wohngebietes von Hennigsdorf-Nord wird damit erheblich verbessert, da kurze Wege zum ÖPNV möglich sind und Alternativen zum Auto angeboten werden. Die Notwendigkeit der PKW-Nutzung würde reduziert und die gerade in den Abendstunden angespannte Parkplatzsituation in Nord entlastet werden“, so Sperber weiter. Die Politik sei hier gefordert, um die kontinuierlich wachsende Metropolenregion durch einen Wiederausbau der Schieneninfrastruktur zu stärken. Das Projekt i2030, welches gemeinsam durch die Länder Berlin und Brandenburg, der Deutschen Bahn AG sowie dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) aufgelegt ist, verspreche gerade Pendlern eine schnellere und umweltschonende Verkehrsverbindung.

Der Bahnsteig wurde längst abgerissen. Quelle: Enrico Kugler

Ob es wieder einen Halt in Hennigsdorf-Nord geben wird, hängt von vielen Faktoren ab. Das skizzierte Detlef Höppe im August 2021 bei einem Bürgerdialog zum Programm i2030 auf dem Hennigsdorfer Postplatz. Wo der Bahnhof platziert werde, das sei die Aufgabe des Planers. Das müsse auch bezahlbar sein, denn am Ende trage der Bund die Gesamtfinanzierung mit bis zu 75 Prozent Förderung. Eine Nutzen-Kosten-Untersuchung für das Projekt müsse ebenfalls noch gemacht werden. Die Frage sei dabei, ob sich die Investition lohne.

Von Marco Paetzel