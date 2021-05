Hennigsdorf

Ein Motorrad der Marke Harley-Davidson ist laut Polizei in der Nacht zu Donnerstag in Hennigsdorf gestohlen worden. Die Harley-Fat Boy stand in einem Parkhaus in der Rathenaustraße. Sie hat das Nummernschild OHV-XY-45.

Der Besitzer stellte den Verlust am Donnerstagmorgen fest. Er beklagt einen Schaden von 13 000 Euro.

