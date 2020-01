Heiratsantrag beim Sportlerball: „Nicole, Schatz, möchtest du meine Frau werden?“

Oberhavel

Dieser Moment war perfekt. Romantisch und schön zugleich. Unter dem tosenden Applaus der rund 160 Anwesenden machte der kurz zuvor ausgezeichnete „Sportler des Jahres 2019“, Daniel Naumann, seiner Freundin Nicole Ghavami auf der Sportlergala im Hennigsdorfer Stadtklubhaus für alle überraschend einen Heiratsantrag. „Ich bekam diese Woche eine Beförderung auf der Arbeit, wurde dann noch als Sieger ausgezeichnet.

Da schien mir der Moment einfach passend“, so der 34-Jährige, der kurz zuvor auf die Knie sank und seiner „Nico“ die alles entscheidende Frage stellte: „ Nicole, Schatz, möchtest du meine Frau werden?“ Die Antwort folgte prompt. Neben einem „Ja“ gab es einen langen und innigen Kuss – dazu jede Menge Beifall drumherum. „Ich habe schon lange darauf gewartet und freue mich einfach nur“, sagte die 37-jährige Hennigsdorferin, die ihr Glück kaum fassen konnte. Es war für alle Beteiligten der emotionale Höhepunkt der Veranstaltung.

Unter dem tosenden Applaus der rund 160 Anwesenden machte der kurz zuvor ausgezeichnete „Sportler des Jahres 2019“, Daniel Naumann, seiner Freundin Nicole Ghavami überraschend einen Heiratsantrag. Quelle: Schütt

Einen Hochzeitstermin hat das zukünftige Brautpaar schon ins Auge gefasst. Anvisiert wird der 10. Oktober 2020. „Dann ist es genau zehn Jahre her, dass wir unser erstes Date hatten“, so Naumann, der sich noch an die erste Begegnung erinnerte, als wäre es gestern gewesen. „Beim Einkaufen bei Kaisers habe ich sie gesehen und musste sie einfach ansprechen.“ Die Nummern wurden seinerzeit schnell ausgetauscht. Doch zwei Tage musste sich der Stahl-Läufer gedulden, ehe sich Nicole Ghavami meldete und es anschließend funkte. Alles weitere ist dann nur noch eine (Liebes-)Geschichte mit dem perfekten Moment.

Von Matthias Schütt