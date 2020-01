1500 Zuzügler: Die Stadt wächst weiter

Hennigsdorf

Die Stadt wächst weiter: 116 Hennigsdorfer mehr gab es Ende 2019 im Vergleich zum Vorjahr. So lebten Ende Dezember exakt 26824 Menschen in Hennigsdorf. Es gibt auch weiterhin viele Zuzügler: 1522 Bürger zogen in die Stadt, 1258 verließen sie – ein positiver Wanderungssaldo von 264 Bürgern.

Die Geburtenzahl lag in den vergangenen Jahren konstant über 200, das war auch 2019 der Fall: 208 Hennigsdorfer Babys kamen auf die Welt. Allerdings starben auch 356 Hennigsdorfer. Durch die starke Zahl der Zuzüge ergibt sich dennoch ein Bevölkerungsgewinn. Im Schnitt sind die Hennigsdorfer 47 Jahre alt, die ausländischen Mitbürger 32 Jahre. Die Zahl der Menschen ab 65 Jahre betrug 7163.

Es wurde auch wieder viel geheiratet im vergangenen Jahr: 279 Eheschließungen gab es in der Stahlstadt 2019.

Von Marco Paetzel