Die Rekordzahl von 196 Vorschlägen wurde für den Bürgerhaushalt Hennigsdorfs von 141 Bürgern eingereicht. 50 Vorschläge standen nach der Prüfung auf der Positivliste, 117 wurden negativ beschieden. Die Stadtverordnetenversammlung bestätigte am 22. Mai einstimmig die geprüfte Liste.

Im nächsten Schritt sind Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen abzustimmen, und damit zu entscheiden, welche Projekte 2020 umgesetzt werden. Abgestimmt wird in diesem Jahr erstmals auf der Hennigsdorfer Festmeile am letzten Augustwochenende. An zwei Tagen, Samstag, 24.,und Sonntag, 25. August, können Hennigsdorfer in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf dem Postplatz ihr Votum vergeben. Zur Abstimmung ist bitte der Personalausweis mitzubringen, Kinder können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten für ihr Projekt stimmen.

Alle Stellungnahmen zu den Vorschlagen sind auf der Internetseite www.buergerhaushalt-hennigsdorf.de veröffentlicht.

