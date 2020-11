Hennigsdorf

„Eigentlich“, sagt Hennigsdorfs Vize-Bürgermeister Martin Witt, „gibt es an der Stadtsporthalle kein Bauteil, das noch in gutem Zustand ist.“ Hennigsdorfs größte Halle in kommunalem Besitz, Baujahr 1975, ist seit Jahren in einem schlechten Zustand. Anfang der 1990er-Jahre hatte es einmal Arbeiten am Dach gegeben, auch der Sanitärtrakt wurde überarbeitet und LED-Beleuchtung integriert.

Doch seitdem ist nichts mehr passiert. Seit etwa 15 Jahren wird in der Hennigsdorfer Stadtverwaltung deshalb immer wieder erwogen, die Halle endlich grundhaft zu sanieren. Bislang wurde das Projekt jedoch immer wieder aufgeschoben. Nun soll es aber endlich so weit sein, die Maßnahme ist im Entwurf für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. „Die Sportler der Stadt und wir als Verwaltung freuen uns, dass die Maßnahme nun endlich umgesetzt werden soll“, erklärt Martin Witt.

Anzeige

Platz für 281 Zuschauer

Saniert werden soll nahezu alles. Angefangen vom 42 mal 23 Meter großen Spielfeld. Geplant ist hier neuer Parkettboden mit Fußbodenheizung, die Wände bekommen einen neuen Prallschutz. Auch der Tribünenbereich kriegt ein Facelift. Es solle eine barrierefrei erreichbare Stellfläche entstehen. Geplant ist, dass die Halle mit bis zu 281 Zuschauern (3 Plätze für Menschen mit Behinderung inklusive) genutzt werden kann. Eine neue Tonanlage samt neuer Anzeigetafel sollen die Zuschauer auf dem Laufenden halten, was die aktuellen Spielstände auf dem Parkett angeht.

Im Rahmen der Arbeiten soll auch der Garderobenbereich umgebaut und barrierefrei hergerichtet werden. Die Zuwegung soll über eine Rampe entlang des Gebäudes und eine motorische Türöffnung erfolgen. Statt des Saunabereiches solle es eine Garderobe für Schiedsrichter und Sportler mit Behinderung geben. Auch am Zuschnitt der Kabinen solle sich eine Menge ändern. Nach Plänen der Verwaltung sollen jeweils zwei Garderoben für etwa 15 bis 20 Sportler jeweils vier Duschen, vier Waschplätze und eine Toilette bekommen. Geplant sind dann insgesamt sechs Garderoben mit drei Sanitärbereichen. Ein neuer Vereinsraum (95 Quadratmeter) soll im Rahmen der Arbeiten auch entstehen.

20 Parkplätze sollen entstehen

Auch am Äußeren ändert sich einiges: der komplette Dachaufbau wird ersetzt, die Fassaden bekommen ein sogenanntes mineralisches Wärmedämmverbundsystem – und natürlich werden alle Türen und Fenster ausgetauscht. Auch Heizung und Elektroanlage werden erneuert, eine Hausalarmanlage solle ebenfalls eingebaut werden.

Die Außenanlage solle ebenfalls überarbeitet werden, ein Parkplatz mit 20 Stellplätzen – samt fünf neuen Bäumen – ist auf dem Gelände geplant. Für Radler werden 40 Fahrradstellplätze gebaut, samt Beleuchtung. Umspannhaus und alte Betonflächen werden abgerissen. Die Zufahrt von der Spandauer Allee wird mit Betonsteinpflaster erneuert und bekommt eine Beleuchtung. Zu Fuß kommt man weiterhin über den Gehweg zum Bombardier-Parkplatz, zusätzlich solle der Waldweg an der Spandauer Allee befestigt und beleuchtet werden, damit dort Zuschauer kommen und gehen können. Und natürlich sind die Eingänge zur Halle über große Rampen auch barrierefrei erreichbar. Auf dem Gelände rund um die Halle solle außerdem eine Sprintstrecke und eine Outdoor-Fitnessanlage gebaut werden. Eine Läuferskulptur aus Cortenstahl solle am Parkplatz aufgestellt werden. Auch ein neuer Zaun rund um das Areal solle gebaut werden.

5,58 Millionen Euro kosten die Arbeiten

Die Ausschreibungen sollen bis Anfang 2021 abgeschlossen sein, erklärt Vize-Bürgermeister Martin Witt. Ziel der Verwaltung ist es dann, ab dem ersten Quartal des neuen Jahres mit den Bauarbeiten zu beginnen. „Die Fertigstellung ist dann für Ende 2021 geplant“, erklärt MartinWitt. Die Kosten sollen sich – inklusive der Arbeiten an der Zuwegung – bei 5,58 Millionen Euro bewegen.

Wie die Vereine in der Zeit der Sanierung mit den wegfallenden Trainingszeiten umgehen sollen, darüber sei die Verwaltung mit den einzelnen Vertretern gerade im Gespräch. „Die Vereine müssen dann mehr zusammenrücken und sich abstimmen“, so Martin Witt. Immerhin seien ja auch die anderen Hennigsdorfer Hallen gut ausgelastet.

Von Marco Paetzel