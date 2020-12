Hennigsdorf

Wo bis vor kurzem noch ein kleines Café betrieben wurde, werden jetzt Corona-Schnelltests für die Heimbewohner und das Personal angeboten: Im Senioren-Wohnpark Hennigsdorf gelten seit 16. November 2020 verschärfte Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Corona. Bei den bisherigen über 400 Schnelltests seit 16. November 2020 wurden 19 Bewohner/innen und sechs Mitarbeiter/innen positiv getestet. Eine Frau (82) verstarb. Sie litt an teils lebensverkürzenden Vorerkrankungen.

„Wir haben die betroffenen Wohnbereiche sofort geschlossen und die positiv getesteten Bewohner auf ihren Zimmern isoliert“, sagt Pflegedienstleiterin Daniela Schmidt-Lenk. Das Gesundheitsamt nehme wöchentlich durch das mobile Testteam Nachkontrollen per präziserem PCR-Test vor. Vier Bewohner seien nun seit 14 Tagen in Quarantäne und gelten zum Ende dieser Woche am 18. Dezember 2020 als genesen. So fern der PCR-Test negativ ausfällt und das Gesundheitsamt das Okay gibt.

Besuch ist nur mit Voranmeldung gestattet

„Die derzeit erkrankten Bewohner sind wohlauf und haben teils nur leicht erhöhte Temperatur“, sagt Daniela Schmidt-Lenk. „Wir überwachen ihren Gesundheitszustand engmaschig. Vorsichtshalber haben wir zudem sogenannte Sauerstoffkonzentratoren beschafft, so dass wir eine etwaige Verschlechterung der Atmung gut ausgestattet sind.“

Den Bewohnern serviere man das Essen auf ihren Zimmern. Für ein wenig Abwechslung und soziale Ansprache sorgt unser Betreuungsteam mit weihnachtlicher Musik und zum Beispiel Waffelbacken – auch die werden natürlich in die Zimmer gereicht“, so Schmidt-Lenk.

Schnell-Tests mehrmals pro Woche

In vier Testkabinen werde montags zwischen 10 und 12 Uhr und mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr Schnelltests vorgenommen. Zudem nehmen die eigens geschulten Pflegemitarbeiter mit einem Testwagen von montags bis freitags zusätzlich auf den Wohnbereichen Schnelltests vor. „So können wir alle Personengruppen gleichermaßen und regelmäßig testen“, sagt Daniela Schmidt-Lenk.

Die Angehörigen wurden schriftlich informiert, dass der Senioren-Wohnpark nur noch mit Terminvereinbarung und FFP2-Maske betreten werden darf. Wer per Schnelltest negativ getestet wird, darf Angehörigen im Bewohnerzimmer besuchen. Wer sich nicht testen lassen möchte, darf nur mit FFP2-Maske, Schutzkittel und Einweghandschuhen ins Besucherzimmer und muss einen ausreichend großen Abstand einhalten.

„Wir bitten alle Angehörigen auch außerhalb der Einrichtung, die AHA-L-Regeln zu befolgen, so dass die Infektionsketten schon vor den Toren gestoppt werden können. Um sie darin zu unterstützen, haben wir Gesundheitspakete für unsere Bewohner und ihre Angehörigen gepackt. Enthalten sind 50 MNS-Masken, 20 FFP2-Masken, dreimal 100 Milliliter Händedesinfektion und Informationsmaterial“, ergänzt die Pflegedienstleiterin.

