Ein Vorfall in der Hennigsdorfer „Storchengalerie“ am Montagnachmittag, der am Montagabend in den sozialen Netzwerken hundertfach geteilt wurde, sorgte für Unruhe unter zahlreichen Eltern. Ein unbekannter Mann hatte einem Jungen ein Trinkpäckchen gereicht, in dem sich etliche Einstichlöcher befanden. Die Ermittlungen der Polizei führten bereits am Dienstagvormittag zu einem ersten Erfolg.