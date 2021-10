Hennigsdorf: 40 Stadtservice-Mitarbeiter kümmern sich täglich um die Laubentsorgung

Hennigsdorf

Der Herbst steht auf der Leiter und der Stadtservice deshalb in den Startlöchern: Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt täglich im gesamten Hennigsdorfer Stadtgebiet unterwegs, um rund 44 Kilometer Straßen und Wege vom Laub zu säubern. Dazu reinigt der Stadtservice noch 670.000 Quadratmeter öffentliche Grünflächen, insbesondere Wiesen in Parks und Rasen.

Das entspricht fast 100 Fußballfeldern. Jahr für Jahr kommen pro Saison in Hennigsdorf etwa 1500 bis 2000 Kubikmeter gesammelte Blätter zusammen, die zur städtischen Laubsammelstelle gebracht werden. Dort werden sie fachgerecht entsorgt beziehungsweise zum Teil verkompostiert und als wertvolle Komposterde wieder verwendet.

Laub behindert die Regenwasserversickerung

Das Stadtservice-Team ist mit drei Kehrmaschinen und zwei zusätzlichen Fahrzeugen mit Laubsaugern im Einsatz, sowie seit dem vergangenen Jahr mit neuen Elektro-Laubpustern, die wesentlich leiser und sauberer sind. Sechs Stück hat der Stadtservice bereits in Betrieb, weitere werden folgen und so nach und nach die alten Laubpuster ersetzen.

In der Zeit der sich mehr und mehr lichtenden Bäume möchte die Stadt auch die Privatanlieger auf ihre Straßenreinigungspflicht in der Laubsaison aufmerksam machen. Das ist nicht nur eine Frage der Sicherheit wegen der Rutschgefahr durch nasses Laub auf den Gehwegen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Regenwasser auf ungereinigten Grünstreifen voller Laub nicht versickert und so gerade im Winter für eisglatte Straßen sorgen könnte.

Laub kann in die Biotonne

Privatanlieger können ihr Laub in den Biotonnen abfahren lassen, die im Landkreis Oberhavel in diesem Jahr die bekannten Laubsäcke abgelöst haben. Auch das Laub von Kastanien, die von der Miniermotte befallen sind, kann in der Biotonne problemlos entsorgt oder bei den zugelassenen gewerblichen Kompostieranlagen und Recyclinghöfen angeliefert werden.

Das Kastanienlaub im eigenen Garten zu kompostieren ist nicht zu empfehlen, da die erforderlichen Temperaturen hier nicht erreicht werden, um die Schädlinge zu beseitigen.

