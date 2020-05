50 Wohnungen für Hennigsdorf

Hennigsdorf

Es brauchte schon ein paar kräftige Hammerschläge, bis die Nägel in den Balken getrieben waren. Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther und HWB-Chef Holger Schaffranke kamen dabei ordentlich ins Schwitzen. Es war der symbolische Höhepunkt der Richtfestes am Freitagmittag, mit dem der Bau des Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße gewürdigt wurde. Die Veranstaltung fand coronabedingt ohne öffentliches Publikum im kleinen Kreise statt.

Gut ein Jahr nach dem ersten Spatenstich für das Entwicklungsprojekt Albert-Schweitzer-Quartier schwebte über dem Rohbau an der Berliner Straße der Richtkranz. Insgesamt 50 Wohnungen sollen hier einmal entstehen. Doch das Projekt der HWB für das Quartier ist weitaus größer angelegt: Im Karree Albert-Schweitzer-Straße, Berliner Straße, August-Conrad-Straße und Fabrikstraße entstehen insgesamt drei Mehrfamilienhäuser mit 114 Wohnungen. 86 davon haben eine Mietpreis- und Belegungsbindung. Dazu kommt ein Parkdeck mit 97 Pkw-Stellplätzen. Aktuell läuft der Innenausbau der beiden Neubauten an der Fabrikstraße und der August-Conrad-Straße. Spätestens Anfang 2021 sollen die beiden Häuser bezogen werden können. Das Haus an der Berliner Straße wird voraussichtlich im Juni 2021 bezugsfertig sein.

Alles liegt im Zeitplan

Trotz der Corona-Pandemie liege das Projekt in etwa im Zeitplan, erklärte HWB-Chef Holger Schaffranke. „Eigentlich sollte es heute ein großes Fest mit Musik geben, aber das wird dann eben nachgeholt“, so Schaffranke. Die Umgestaltung und Aufwertung des Wohnumfeldes, die Neuorganisation des ruhenden Verkehrs und eine Reihe sozialer Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenlebens und der Integration würden den Wohnungsneubau flankieren. So wird das Quartier mit seinen 170 Wohnungen mit Menschen aus mehr als 20 Nationen bei der Entwicklung berücksichtigt – unter anderem wurde der Nachbarschaftstreff saniert und von 69 auf 130 Quadratmeter vergrößert, Integrationsmanagerin Svetlana Martin eingestellt, und bis Ende Juli soll der 2700 Quadratmeter große Innenhof eine autofreie Grün- und Freizeitfläche mit Bänken und Tischen werden, Hochbeete inklusive.

Die Sperrmüllberge sollen der Vergangenheit angehören. Ein Parkdeck, als Ersatz für die Stellplätze im Innenhof, könnte ab August zumindest schon im Obergeschoss in Betrieb gehen – Die HWB müsste dafür eine Teilinbetriebnahme beantragen. Aktuell können die Stellplätze noch zu vergünstigten Einstiegskonditionen angemietet werden. Rund 1,1 Millionen kosteten die ersten Maßnahmen, 90 Prozent kommen aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“. Für die Neugestaltung des Innenhofs gibt es nochmals etwa 1,5 Millionen Euro Fördermittel vom Land Brandenburg.

Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther lobte den Baufortschritt. Es sei eine enorme Aufwertung für das Albert-Schweitzer-Quartier. „Das kann eine neue Perle für die Stadt Hennigsdorf werden“, erklärte der Bürgermeister.

