Hennigsdorf: 80-Jährige wird vor der eigenen Haustür bestohlen

Hennigsdorf

Einer 80-jährigen Dame wurde am Montagmorgen (1. März) vor der Haustür in der Fontanestraße aus ihrem Fahrradkorb die Handtasche entwendet. Sie kam gegen 9 Uhr von ihrem Einkauf nach Hause und stellte ihr Fahrrad zunächst in die Nähe der Hauseingangstür, da innenliegend gerade gereinigt wurde. Ihren Einkauf stellte sie dann in das Treppenhaus.

Diese Zeit nutzte eine bisher unbekannte Person, um ihre Handtasche, welche sich noch im Fahrradkorb befand, zu entwenden. Die Frau begab sich dann zur Anzeigenaufnahme in das Revier Hennigsdorf. Eine anschließend eingeleitete Nahbereichsfahndung auf Grund der Personenbeschreibung blieb ergebnislos. Die Wohnung wurde durch Kräfte Revierpolizei bis zum Wiedereintreffen der Geschädigten gesichert, da sich ebenfalls der Haustürschlüssel sowie der Personalausweis in der Tasche befanden.

Von MAZonline