Ärger über Dauerparker in der Rathenaustraße

Hennigsdorf

Wenn sie verreisen will, dann sucht Gerlinde Hornberg schon morgens um 4 Uhr einen Parkplatz vor dem Haus, damit sie ihr Auto mit den Koffern beladen kann. „Danach kriegt man nichts mehr, dann ist meistens alles ganz schnell zugeparkt“, sagt die 76-Jährige. Das Ehepaar Hornbach wohnt in der Stauffenbergstraße 10, vor seinem Haus gibt es auf beiden Seiten der Rathenaustraße freie Parkplätze, auf denen man unbegrenzt stehen darf. Eigentlich angenehm. Doch genau das sei das Problem. „Wir als Anlieger, meistenteils Rentner, können auf der Straße vor dem Block noch nicht einmal kurzzeitig ihre Fahrzeuge be- oder entladen, weil dort ständig Berufspendler oder Langzeitparker stehen – manche wochenlang!“, schimpft Lutz Hornberg.

Auch in zweiter Reihe könne man nicht halten, das würde den Verkehrsfluss in der schmalen Straße lahm legen. Schon 2017 sammelte Hornberg 34 Unterschriften seiner Nachbarn, sie forderten bei der Stadtverwaltung Kurzzeitparken vor ihrer Tür ein. Vergeblich. Umso mehr freute die Rentner, dass die Hennigsdorfer Stadtverordneten im April 2019 ein Parkraumbewirtschaftungskonzept verabschiedet hatten, das das Parken für Nicht-Anwohner reguliert.

Die Anfertigung der Schilder dauert länger

Mehrmals hat Lutz Hornberg bei der Stadtverwaltung angerufen und nach dem Stand der Arbeiten gefragt. Schließlich sei er an die Oberhaveler Kreisverwaltung weitergeleitet worden. Über die Zulassungsstelle bekam er eine weitere Telefonnummer, doch erreichen konnte der Rentner am Ende nichts. „Wenn hier eine Parkuhr hinkommt, wären das doch zusätzliche Einnahmen für die Stadt“, so der Rentner. Er kann nicht verstehen, warum die Angelegenheit so lange dauert. „Es ist eine Lappalie, die durch kommunale Selbstverwaltung geklärt werden könnte. Warum zieht sich Oranienburg das auf den Tisch und kommt dann nicht aus der Knete?“, fragt der Rentner. Er könne verstehen, dass manche Leute angesichts solcher Verhältnisse frustriert würden und das auf ihrem Wahlzettel ausdrücken. „Die AfD hat ja kein Konzept, aber die greift solche Sachen auf, das ist das Problem.“

Ilona Möser von der Hennigsdorfer Stadtverwaltung ist der Fall bekannt, auch Gerhard Hornberg ist durch seine Unterschriftenliste im Rathaus schon bekannt. Möser beruhigt: „Die Sache ist in der Endphase und wir hoffen auch, dass sie so schnell wie möglich umgesetzt werden kann“, sagt die Hennigsdorfer Sprecherin. Die Genehmigung der unteren Verkehrsbehörde sei da und habe etwas länger gedauert. Aktuell seien die nötigen Schilder noch nicht alle fertig. „Das hatten wir vor Weihnachten beauftragt.“ Sie verstehe aber, dass die betroffenen Bewohner so schnell wie möglich eine Lösung wollten. Sobald die Schilder da seien, würden die Anwohner informiert und dann könne die Parkraumbewirtschaftung starten.

Lutz Hornberg und seine Frau wären froh, wenn das schnell passieren würde. Er habe zwar Verständnis für Pendler oder Leute, die sich vielleicht keinen Anwohnerparkausweis leisten könnten. „Aber wenn hier Dauerparker wochenlang den Parkplatz blockieren, ist das nicht besonders schön“, sagt der Rentner. Künftig wird er leichter einen Parkplatz vor der Tür finden.

Parkscheibe in der Rathenaustraße Die Fortschreibungdes Parkraumkonzepts, das im April 2019 verabschiedet wurde, soll den hohen Bedarf an Parkplätzen im Zentrum steuern – mit Parkschein, Parkuhr und Bewohnerparken. Ein erstes Konzept dazu gab es 2011, es wurde aktualisiert.Im betroffenen Bereichder Rathenaustraße zwischen Stauffenberg- und Feldstraße gebe es laut Konzept mit rund 80 Prozent Belegung der Parkplätze einen doppelt so hohen Wert wie in dem Bereich, der bereits bewirtschaftet wird. Nun soll laut Konzept zwischen der Stauffenbergstraße und Feldstraße die Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheibe in Kombination mit Bewohnerparken eingeführt werden.

Von Marco Paetzel