Hennigsdorf

Eine 56-jährige Frau zog am Sonntag (8. März) gegen 14 Uhr einer Passantin am Hennigsdorfer Postplatz plötzlich und unvermittelt an den Haaren und beschimpfte deren Begleitung. Zudem soll die Frau an der dortigen Bushaltestelle mehrfach den Hitlergruß skandiert haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die 56-Jährige im Stadtzentrum feststellen und kontrollieren.

Schlechte psychische Verfassung

Die Frau war in schlechter psychischer Verfassung, so dass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Währenddessen beleidigte die Frau auch die Polizeibeamten. Sie wurde zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen. Mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden aufgenommen.

Von MAZonline